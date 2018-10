Kolejny rekord bezrobocia. We wrześniu ubyło 11 tys. osób z rejestrów w urzędach pracy

To nawet mniej niż niedawno podawała minister Rafalska. Na początku października podawała, że według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc.

GUS zrewidował dane o stopie bezrobocia zarejestrowanego za styczeń br. - do 6,8 proc. z 6,9 proc., czerwiec - do 5,8 proc. z 5,9 proc. oraz lipiec - do 5,8 proc. z 5,9 proc.