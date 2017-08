Bezrobocie w Polsce poniżej pięciu procent. Miejsca pracy zabieramy Włochom i Francuzom

Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER/EAST NEWS Dogoniliśmy Holandię w statystykach bezrobocia. Miejsca pracy przenoszą się do nas z Włoch, Francji i Szwecji

Według najnowszych danych Eurostatu bezrobocie w Polsce zeszło w lipcu do 4,8 proc. Poniżej granicy pięciu procent jesteśmy pierwszy raz w historii badań europejskiego urzędu statystycznego. W Europie wyprzedza nas jeszcze tylko pięć państw. Dogoniliśmy Holandię. Zabieramy miejsca pracy Włochom, Szwedom i Francuzom.



Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8 proc. w lipcu wobec 5 proc. w poprzednim miesiącu, podał w czwartek unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu była na poziomie 6,1 proc., poprawa jest więc wyraźna.

Te dane różnią się od statystyk GUS, który w danych lipcowych wykazał poziom 7,1 proc. - podobny do czerwca. Różnica pomiędzy badaniami jest w dużym skrócie taka, że te unijne nie obejmują osób, które tak naprawdę wcale pracy nie szukają.

Co warte podkreślenia - w całej Unii bezrobocie w lipcu wzrosło o 93 tys. osób i osiągnęło poziom 7,7 proc.

Dogoniliśmy Holandię, a wyprzedza nas w Unii już tylko pięć państw (choć Wielka Brytania i Węgry jeszcze nie podały najnowszych danych).

Liczba bezrobotnych w Polsce według Eurostatu wyniosła 835 tys. w lipcu wobec 860 tys. miesiąc wcześniej. W ciągu miesiąca spadła o 25 tys. (o 3 proc.) a w ciągu roku o 220 tys. osób (o 21 proc.).

W ostatnim roku więcej bezrobotnych ubyło tylko w Hiszpanii (585 tys.), choć w lipcu akurat ich liczba się tam nieznacznie zwiększyła. No i stopa bezrobocia jest w Hiszpanii nieporównywalna z polską - wynosiła na koniec lipca aż 17,1 proc.

Jeśli liczyć procentowo spadek liczby bezrobotnych, to większa niż w Polsce poprawa w lipcu miała miejsce na Słowacji (o 3,4 proc. mniej bezrobotnych) i Łotwie (o 3,5 proc.). W skali roku wyprzedzają nas Islandia, Czechy, Słowacja, Bułgaria i Chorwacja. To wyraźnie wskazuje, że biznes w Europie przemieszcza się na wschód.

Patrząc na to skąd się przemieszcza, można wytypować Włochy, Szwecję i Francję. W tych trzech krajach przybyło w lipcu łącznie 132 tys. bezrobotnych - 61 tys. we Włoszech, 39 tys. we Francji i 32 tys. w Szwecji.

Najniższa stopa bezrobocia jest w Czechach. W ciągu roku spadła z 4,1 do zaledwie 2,9 proc., tj. na takim poziomie jest już od maja b.r.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Główny Urząd Statystyczny mierzy stopę bezrobocia jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.