Szczepionki dla dzieci muszą trafić do kosza. Ministerstwo wydało na nie prawie pół miliona

Fot. Pixabay.com/Domena publiczna - Najpierw był ekspresowy przetarg, potem szczepionki trafiły do kosza - opisuje dziennik

Najpierw resort zdrowia nagle zmienił stosowane szczepionki przeciw pneumokokom. Teraz okazuje się, że wybrane przez ministerstwo wtedy szczepionki zalegają w magazynach i nie mogą być już stosowane. Przepadło w ten sposób niemal pół miliona zł.

- Na początku lipca w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Epidemilogicznych było ponad 5 tys. sztuk szczepionki PCV10 z datą ważności 30.06.2018 r. To oznacza, że będą musiały one trafić do kosza - czytamy w "Fakcie". A szczepionki były warte ponad 443 tys. zł.

Czemu nie wykorzystano aż tylu szczepionek? - zastanawia się dziennik. Zauważa też, że obecnie w dyspozycji bazy ministerstwa jest ponad 800 tys. sztuk tej szczepionki, więc niewykluczone,że jeszcze więcej z nich trafi do kosza.

Liczba zaszczepionych dzieci spadła poniżej granicy krytycznej. Grozi nam epidemia odry. Zobacz wideo:

"Fakt" przypomina, że na szczepionkę PCV10 zdecydował się pod koniec 2016 r. ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Według dziennika, nowy przetarg był zorganizowany w ekspresowym tempie. Nowe szczepionki były nieco tańsze od dotychczas stosowanych PCV13, za to dawały mniejszą ochronę. - Nowe szczepionki produkowano dodatkowo w Singapurze, na co była wymagana specjalna zgoda od ministerstwa - czytamy w dzienniku.