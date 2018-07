Lekarstwa jak pizza. Chcą tego posłowie, chce ministerstwo, ale aptekarze są sceptyczni

Fot. Pixabay.com/Domena publiczna Leki z dostawą do domu? - To niedopracowany pomysł - mówią aptekarze

Czy lekarstwa będzie można dostawać do domu niczym pizzę? Taki pomysł ma grupa posłów, a Ministerstwo Zdrowia pomysł popiera. - Chodzi o to, by pomóc osobom niepełnosprawnym - przekonuje resort.

Kupowanie leków na receptę na odległość to poselski pomysł, który poparł resort zdrowia - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Według obecnej propozycji, poprawka miałaby objąć jedynie osoby niepełnosprawne. Czy wysyłkowa sprzedaż leków to jednak na pewno dobry pomysł? - Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom osób, które mają naprawdę niełatwe życie - mówi w "DGP" wiceszef resortu zdrowia, Janusz Cieszyński. Sam jednak przyznaje, że sprawa jest delikatna, a nielegalny wywóz leków jest dużym problemem.

Poprawka dotyczy procedowanej właśnie w Sejmie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt dotyczy natomiast przede wszystkim Internetowego Konta Pacjenta.

Za te lekarstwa możesz trafić do więzienia. Zobacz wideo:



Na problemy wskazuje też branża farmaceutyczna. - Poprawka oznacza, że przez internet będzie można sprzedawać wszystkie leki, które można nabyć w aptekach. W tym te psychotropowe i trucizny - mówi w dzienniku szef Naczelnej Izby Aptekarskiej. Alarmuje, że to rozwiązanie może oznaczać wielki chaos. Środowisko aptekarskie apeluje też, aby skonkretyzować, kto będzie nadzorował wysyłkową sprzedaż leków. Branża wskazuje i na inne problemy. Chociażby to, że kurierzy nie mogą dostarczać środków narkotycznych.

W rozmowie z "DGP" Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci broni jednak pomysłu. - W czasach, gdy przez internet można zamówić pizzę, nie możliwość zamówienia leku w ten sposób jest niedostosowaniem usługi do potrzeb pacjentów - uważa.