Polacy szturmują biura podróży. Wzrost o 14 procent

O wakacjach myślimy na początku roku, a biura podróży otwierają się na singli

Blisko 4 mln Polaków wyjechało z biurami podróży w pierwszej połowie tego roku. To o 14 proc. więcej niż w 2017 r. Coraz częściej turyści o wakacjach myślą już w styczniu. Tak wielu chętnych na wakacje "first minute" jeszcze nie było. Biura podróży też coraz bardziej otwierają się na singli.



Na wycieczki czarterowe zdecydowało się w tym roku już 1,4 mln turystów - to o 36 procent więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 r. na wakacje z biurem podróży wybrały się 4 mln Polaków. 45 proc. z tych wyjazdów odbyło się na terenie Polski lub sąsiednich krajów - podaje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj też: Biura podróży przestrzeliły z ofertą. Przygotowały nawet o 200 tys. miejsc za dużo

Przed wyjazdem sprawdź biuro podróży. Zobacz wideo:



Co ciekawe, Polacy coraz rzadziej rezerwują wakacje na ostatnią chwilę - o wypoczynku myślą raczej już na początku roku. - Tegoroczny styczeń był rekordowy, jeżeli chodzi o wzrost liczby sprzedanych wycieczek. Biura odnotowały tu ponad 50-proc. dynamikę w stosunku do stycznia 2017 roku. To może oznaczać, że biurom udało się zainteresować klientów ofertami "first minute" - uważa Małgorzata Ślepowrońska z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Renata Mentlewicz, dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, wskazuje też na inny trend - biura zawierają coraz częściej umowy na mniejsza liczbę osób. - Mamy spadek liczby klientów na jedną wycieczkę. A to może oznaczać, że biura podróży postanowiły zawalczyć również o młodych, podróżujących nie z rodziną, ale samodzielnie lub w gronie znajomych i zaczęły właśnie do nich adresować do nich swoją ofertę - mówi Mentlewicz.

Czytaj też: Opłaty za leżak weźmie na siebie biuro podróży

Masz zdjęcie, newsa lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl