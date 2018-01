Biznes na stoku. KamPas Sport Business Ski Cup 2018 już niebawem

Już końcem stycznia (28.01.2018) na stoku PKL Mosorny Groń w miejscowości Zawoja odbędą się wyjątkowe, drużynowe zawody narciarskie KamPas Sport Business Ski Cup - Mistrzostwa Firm w Slalomie Równoległym.

Zawody charakteryzuje świetna zabawa na stoku, walka do ostatniej bramki, niesamowite emocje i nagroda główna w wysokości 1500 złotych! Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Kamil Pastusiak, właściciel Agencji Fotografii Sportowej KamPas Sport.

- Postanowiłem stworzyć swój event biznesowy, ale inny niż wszystkie. Chciałbym, by pracownicy firm wyszli zza biurek, by się poruszali na świeżym powietrzu. Ideą zawodów jest integracja ludzi z różnych branż w celach biznesowych i świetna zabawa na stoku. Przyjazd na zawody zadeklarowali fani narciarstwa z różnych branż (budowlana, farmaceutyczna, lekarska, IT, finansowa, spożywcza, sportowa i innych). Ten event to kapitalna okazja do nawiązania znajomości biznesowych. Będą zawodnicy z firm z okolic Wisły, Bielska-Białej, ze Śląska i Małopolski, ale również z Warszawy - mówi Kamil Pastusiak z Agencji Fotografii Sportowej KamPas Sport.

Co wyróżnia imprezę:

- biznesowy charakter,

- trybuna dla kibiców - będą animacje i zabawy z DJ-em,

- nagroda 1500zł za zdobycie I miejsca,

- 3 osobowe teamy firmowe (1 kobieta i 2 mężczyzn),

- profesjonalna fotorelacja z trasy,

- film z zawodów,

- telebim.

Zapraszamy do rejestracji 3 osobowych drużyn. Zostały ostatnie wolne miejsca! Nie zwlekaj i zgłoś swój team firmowy do rywalizacji!

Regulamin na stronie:

www.skicup.kampas-sport.eu

Profil zawodów na facebooku:

https://web.facebook.com/KampasSportSkiCup/

Informacja prasowa