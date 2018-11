Black Friday Rossmann – cztery dni zakupowego szaleństwa

Black Friday Rossmann to jedna z najciekawszych ofert promocyjnych podczas wyprzedażowego święta Black Friday 2018. W tym roku sieć Rossmann nie ograniczyła się jedynie do wyprzedaży zapachów. Teraz oprócz perfum klienci mogą zakupić również zestawy kosmetyków, zabawki oraz torebki w niezwykle atrakcyjnych cenach. Promocje z okazji Black Friday nie są przeznaczone jedynie dla członków Klubu Rossmann, dlatego każdy może z nich skorzystać.

W Black Friday Rossmann o połowę obniżył również ceny zestawów świątecznych. Niezwykle atrakcyjna oferta dotyczy kosmetyków do makijażu, kremów, ale także oferty do golenia. Pośród marek objętych tą promocją znalazły się m.in. Max Factor, Maybelline, Wilkinson, Gilette czy Old Spice.