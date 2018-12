BLIK-iem zapłacisz też za granicą. Mastercard i PSP podpisłay umowę

Mastercard i PSP umożliwią użytkownikom BLIK korzystanie z technologii zbliżeniowej we wszystkich punktach sprzedaży na świecie, akceptujących zbliżeniowe płatności Mastercard.

Jak tłumaczą firmy, będzie to możliwe poprzez wykorzystanie usługi tokenizacyjnej Mastercard Digital Enablement Services tzw. MDES. "W ten sposób użytkownicy BLIK zyskają dostęp do wygodnych, bezpiecznych i szybkich płatności zbliżeniowych na całym świecie" - informuje w komunikacie PSP.

- Nawiązanie strategicznego sojuszu z Mastercard to kluczowy moment rozwoju polskiego systemu płatności mobilnych BLIK. Użytkownicy BLIK-a będą mogli wkrótce płacić zbliżeniowo, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. To także początek drogi do oferowania płatności BLIK-iem dla użytkowników mobilnych aplikacji bankowych na całym świecie - powiedział prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.