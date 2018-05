Bogdanka chce przejąć złoże australijskiej Prairie Mining. Wniosek o koncesję trafił do ministra

Fot. Bogdanka S.A. Bogdanka ustawiła się w kolejce na złoże, na które koncesję ma Prairie Mining

Bogdanka złożyła wniosek o złoże na Lubelszczyźnie. To samo, na które koncesję ma Prairie Mining. Sąd co prawda już zabezpieczył prawa Australijczyków, ale chętny na jego eksploatację jak widać już czeka w kolejce.

Lubelski Węgiel Bogdanka złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "K-6 i K-7", znajdującego się na Lubelszczyźnie w obrębie projektowanego obszaru górniczego "Cyców" - podała spółka.

Dla Bogdanki, która jest częścią kontrolowanej przez państwo grupy Enea, wydobycie na tych terenach byłoby bardzo korzystne. Złoża K-6 i K-7 graniczą bezpośrednio z obszarem "Puchaczów V", eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Tak się jednak złożyło, że jest to to samo złoże, na które koncesję poszukiwawczą miało Prairie Mining i miało tam zbudować kopalnię Jan Karski - potwierdza money.pl australijska spółka. Bogdanka zresztą swojego czasu przegrała przetarg na to złoże.

Zobacz też: Ratownicy zabierają ze sobą 400 litrów tlenu. Zapas starcza na 4 godziny pracy





Po przeprowadzeniu odwiertów na złożu „Lublin”, wniosek Australijczyków o zawarcie umowy użytkowania górniczego czekał na zatwierdzenie od grudnia ub. roku. W kwietniu 2018 r. w przewidzianym prawem terminie ministerstwo nie podpisało jednak umowy użytkowania górniczego terenu i twierdziło, że nie ma zamiaru tego zrobić".

Sąd jednak zabezpieczył prawa, które będą objęte ochroną prawną, aż do czasu zakończenia postępowania sądowego. "Należy się spodziewać, że postępowanie sądowe może potrwać 12 miesięcy lub dłużej" - podała Prairie, która w odpowiedzi na wniosek Bogdanki wystosuje w piątek do mediów odpowiedni komunikat.

Łakomy kąsek

Projekt Jan Karski spółki Prairie Mining zakłada budowę dużej kopalni węgla koksującego typu 34 na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Kopalnia daje potencjał do prowadzenia efektywnego wydobycia przy niskiej kapitałochłonności.

Badania prób pobranych z najnowszego odwiertu, udowodniły, że węgiel będzie jeszcze lepszej jakości w porównaniu z wynikami z wcześniejszych odwiertów. Kopalnia Jan Karski będzie w stanie wydobywać węgiel typu 34 o niskiej zawartości popiołu, charakteryzujący się wysokim popytem na rynku europejskim. Procentowy udział węgla koksującego w produkcji przyszłej kopalni wyniesie ok. 75 proc.

W związku z budową kopalni Jan Karski Prairie ma zamiar utworzyć 2 tys. bezpośrednich miejsc pracy i 10 tys. pośrednich.

Bogdanka już gotowa

- Pierwsza ściana na złożu "K-6 i K-7" może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku - podała Bogdanka.

Zasoby operatywne objęte projektem zagospodarowania złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na 66 mln ton. Bogdanka planuje przy tym wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton.

- Zwiększenie zasobów o 66 mln ton oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni o ok. 9 lat - podała spółka.

LW Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację na obszarze podzielonym na trzy rejony. Główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne - w Nadrybiu i Stefanowie.

- Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 metrów od "K-6 i K-7". Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznaczałoby synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki - pisze spółka.

W opublikowanej w ubiegłym roku strategii spółka zresztą potwierdziła zainteresowanie tym złożem jako potencjalnym dalszym obszarem eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na złoże "Ostrów".

- Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fazie 66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w stanie wybrać z koncesji "K-6 i K-7" w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie, po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem pionowym złoża "Ostrów", rozważymy budowę szybu - powiedział Artur Wasil, prezes Bogdanki.

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu koncesji wydobywczej, miało by być podpisanie z ministerstwem środowiska umowy użytkowania górniczego.

Pod koniec listopada ub. r. Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin", o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. Pozyskanie koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w "Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025" planu podwojenia zasobów operatywnych spółki.

Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola "Bogdanka" o kolejne ok. 33 mln ton. W sumie Bogdanka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie).