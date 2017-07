Banki opuszczają Londyn. Deutsche Bank przesunie 350 mld dol. aktywów do Frankfurtu

Fot. Maciej Goclon/ EastNews

Londyn, jako europejska stolica finansów z tygodnia na tydzień traci na znaczeniu. Największe banki i instytucje finansowe wyprowadzają wielu pracowników, aktywa, główne biura z londyńskiego City. To skutek decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej.

Deutsche Bank to kolejny z wielkich banków, który w ostatnim czasie wykonał ruch na rzecz przeniesienia ciężaru swoich operacji z Londynu na teren Wspólnoty.

W poniedziałek podjął decyzję o przeniesieniu około 300 mld euro (350 mld dol.) aktywów ze stolicy Wielkiej Brytanii do Frankfurtu – podał Bloomberg. To największa skala ruchu aktywów pośród dotychczasowych posunięć światowych banków.

Zdaniem portalu, przeniesienie aktywów handlowych i bankowości inwestycyjnej z Londynu do Frankfurtu ma się rozpocząć we wrześniu 2018 roku. Bank ma przenieść na Kontynent kilkuset handlowców i przesunąć obsługę nawet 20 tys. kont z Wielkiej Brytanii do Niemiec.



Drenaż Londyńskiego City

W ubiegłym tygodniu decyzję o częściowym opuszczeniu Londynu podjął Bank of America, którzy przenosi się do Dublina. Frankfurt na nowy ośrodek handlowy w UE wybrał natomiast jeden z największych na świecie dostawców usług finansowych - Citigroup Inc.

Citigroup rozważało ten ruch przez ostatnie kilka miesięcy - o czym pisaliśmy w money.pl. Pod uwagę grupa brała lokalizacje w Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji i Holandii – pisze Bloomberg. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd firmy. Ma to się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Rozpoczęcie działalności w Frankfurcie wymaga stworzenia od 100 do 150 miejsc pracy. Citigroup jeszcze nie podjęło decyzji czy przeniesie etaty z Londynu, czy zatrudni nowych ludzi.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w money.pl, Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan, przyznał, że już następnego dnia po Brexicie będzie zmuszony przenieść setki miejsc pracy z Londynu na kontynent. Jak oszacował, trzy czwarte z 16 tys. brytyjskich pracowników obsługuje klientów z UE.

Jak podaje CNN Money, operacje bankowe JP Morgan, w zakresie bankowości inwestycyjnej UE, będą prawdopodobnie odbywać się podobniej jak w przypadku Citygroup głównie we Frankfurcie. Depozyty natomiast zlokalizowane mają być z kolei w Dublinie, a usługi skarbowe - w Luksemburgu.

To do tych trzech miast mają przenieść się finansiści z Londynu odpowiedzialni za obsługę klientów z Unii.

Już w marcu Goldman Sachs poinformował, że wdraża plan opuszczenia Londynu. Bank zamierza przenieść swoje centrum finansowe do Wspólnoty. Już inwestuje w nieruchomości i zaplecze, a w ciągu najbliższych 18 miesięcy przeniesie setki pracowników na kontynent – o czym pisaliśmy w money.pl.

Frankfurt miastem finansów

Przypomnijmy, że aż 8 proc. PKB Wielkiej Brytanii wypracowuje właśnie sektor finansowy. Warto zauważyć, że bankowość zapewnia także 3,4 proc. całego brytyjskiego rynku pracy. Opuszczenie City przez zagraniczne banki będzie oznaczać utratę jego znaczenia, a co za tym idzie - w perspektywie paru lat - nawet upadek.

Frankfurt ma szansę po Brexicie stać się nową stolicą finansową Europy. Miasto to w ostatnich tygodniach wybrały również inne firmy. Wśród nich Standard Chartered, Nomura Holdings Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. oraz Daiwa Securities Group Inc.

Banki opuszczają Londyn. Deutsche Bank przesunie 350 mld dol. aktywów do Frankfurtu Londyn, jako europejska stolica finansów z tygodnia na tydzień traci na znaczeniu. Największe banki i instytucje finansowe wyprowadzają wielu pracowników, aktywa, główne biura z londyńskiego City. To skutek decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. Deutsche Bank to kolejny z wielkich banków, który w ostatnim czasie wykonał ruch na rzecz przeniesienia ciężaru swoich operacji z Londynu na teren Wspólnoty. W poniedziałek podjął decyzję o przeniesieniu około 300 mld euro (350 mld dol.) aktywów ze stolicy Wielkiej Brytanii do Frankfurtu – podał Bloomberg. To największa skala ruchu aktywów pośród doczasowych posunięć światowych banków. Zdaniem portalu, przeniesienie aktywów handlowych i bankowości inwestycyjnej z Londynu do Frankfurtu ma się rozpocząć we wrześniu 2018 roku. Bank ma przenieść na Kontynent kilkuset handlowców i przesunąć obsługę nawet 20 tys. kont z Wielkiej Brytanii do Niemiec.