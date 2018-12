Polskie firmy z niepokojem patrzą na Wlk Brytanię. To trzeci największy rynek eksportowy

W poniedziałek, podczas burzliwej debaty w brytyjskim parlamencie, premier Theresa May ogłosiła decyzję o przełożeniu głosowania w sprawie umowy wynegocjowanej z UE. To oznacza, że ciągle nie wiemy, jak będzie wyglądał brexit. A wyjście Brytyjczyków ze wspólnoty zaplanowano już na koniec marca przyszłego roku.

Sytuacja ta martwi polskie firmy, a dokładniej eksporterów, dla których Wielka Brytania jest trzecim największym rynkiem zbytu. Według raportu GUS opublikowanego we wtorek, od stycznia do października nasz eksport na Wyspy miał wartość 47,4 mld zł.

Blisko jedna czwarta eksportu do Wielkiej Brytanii dotyczy maszyn i urządzeń mechanicznych oraz sprzętu elektronicznego. To mniej więcej tyle, ile wynosi eksport artykułów spożywczych oraz różnego rodzaju pojazdów razem wziętych. To trzy główne kategorie wymieniane przez GUS.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport do Wielkiej Brytanii (liczony w złotych) wzrósł o zaledwie 0,3 proc. Jednocześnie do Czech zwiększył się o 4,7 proc, do Niemiec o prawie 8 proc., a czwartej w kolejności do Francji o 5,2 proc.