Budowa dróg lokalnych. Ustawa została przyjęta przez Sejm

FDS dostanie 1,4 mld zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nawet 36 mld w ciągu 10 lat ma zostać wydane na drogi lokalne ze pośrednictwem Funduszu Dróg Samorządowych. Takie są główne założenia ustawy, która w środę została przyjęta przez Sejm.

Tworzony ustawą fundusz ma przeznaczać środki na budowę, modernizację i remonty lokalnych dróg i mostów. Przyjęte przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść najwyżej 30 mln zł. To 6 razy więcej niż obecnie.

"Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera Morawieckiego" - napisano w sprawozdaniu Sejmu. Utworzenie funduszu ma pomóc samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania z budżetu państwa.

"Oznacza to likwidację istotnej bariery rozwojowej spowodowanej niezadowalającym standardem dróg powiatowych i gminnych. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. - 36 mld zł" - napisano.

O przyznanie dofinansowania ze środków funduszu samorządy będą ubiegać się w konkursach. Wysokość dofinansowania będzie zależeć od dochodów danego samorządu. Maksymalne dofinansowanie będzie sięgać 80 proc. kosztów inwestycji.

Do Funduszu trafi 2 proc. dochodów lasów Państwowych ze sprzedaży drewna. Szacuje się, że będzie to ok. 120 mln zł. W pierwszych dwóch latach Lasy będą jednak wpłacać znacznie więcej, bo aż po 400 mln zł, by zasilić kasę Funduszu w pierwszym okresie jego istnienia.

