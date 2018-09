Fundusz Dróg Samorządowych: ostatecznie to premier Morawiecki zdecyduje, która gmina zasługuje na pieniądze

Fot. Maciej Kulczyński Fundusz Dróg Samorządowych będzie dysponował miliardami złotych

Fundusz Dróg Samorządowych będzie dysponował bardzo dużymi pieniędzmi. Pozwoli na finansowanie inwestycji w większym zakresie niż obecnie. Projekt zawiera jednak postanowienie, które może być straszakiem na "niepokorne" samorządy.

W zeszły wtorek rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Projektu nie przedłożono do konsultacji, co Ministerstwo Infrastruktury tłumaczyło "pilnym charakterem sprawy". Po lekturze projektu, który zapowiadany jest jako wielkie narzędzie dla rozkręcenia inwestycji w gminach i powiatach, "Gazeta Wyborcza" alarmuje: premier Morawiecki osobiście będzie decydował, który samorząd dostanie pieniądze.

Przypomnijmy, że FDS ma finansować budowę dróg gminnych i powiatowych, inwestycje z rządowego programu „Mosty dla regionów” oraz budowę dróg dla celów wojskowych. Fundusz zgromadzi miliardy złotych: tylko na przyszły rok zaplanowano na ten cel 1,1 mld zł. Do tego zasili go 1,4 mld zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do Funduszu trafi też 2 proc. dochodów lasów Państwowych ze sprzedaży drewna. Szacuje się, że będzie to ok. 120 mln zł. W pierwszych dwóch latach Lasy będą jednak wpłacać znacznie więcej, bo aż po 400 mln zł, by zasilić kasę Funduszu w pierwszym okresie jego istnienia.

Z Funduszu będzie można sfinansować do 80 proc. inwestycji (dotychczas takie wsparcie zapewniało finansowanie w maksymalnie połowie). Dotacja na jeden projekt wyniesie do 30 mln zł, czyli sześciokrotnie więcej niż obecnie.

To niebagatelny zastrzyk finansowy dla gmin. Pieniądze rząd będzie rozdzielać między województwa, a te będą organizowały konkursy na ich podział. Minister infrastruktury będzie weryfikował listę inwestycji zatwierdzona przez wojewodów, ale ostatecznie trafi ona do zatwierdzenia do premiera.

Jeśli nie zaaprobuje projektu, w prosty sposób będzie mógł wykreślić pomoc dla konkretnej gminy i przekierować strumień finansowania do innego samorządu.

PiS zachęca ludzi do oddawania głosów na kandydatów, którzy będą "dobrze współpracować" z rządem, bo to zapewni rozwój regionów. "Zdaniem opozycji jest to sugestia, że tylko wybór kandydatów PiS da samorządom pieniądze na inwestycje" – przypomina "Gazeta", a konstrukcja projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zdaje się być przykładem potwierdzającym słuszność tych obaw.

