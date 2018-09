Budowa dróg. Powstanie ekspresówka do granicy z Ukrainą w Dorohusku

Fot. GDDKiA Budowa ekspresówki S12 do Dorohuska planowana jest już od 2009 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na koncepcję programową dla 58-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 do granicy w Dorohusku. Droga może mieć nawet trzy pasy ruchu.



Planowany odcinek S12 od Piask położonych na południowy wschód od Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku nie obejmuje obwodnicy Chełma. Na ten odcinek S12 umowę została podpisana jeszcze w sierpniu i trwają już prace projektowe.

Jak informuje GDDKiA, zamówienie podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne. Cześć pierwsza to niespełna 13-kilometrowy odcinek od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza oraz odcinek pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód o długości 21,7 km. Druga część to 23-kilometrowy odcinek od węzła Chełm Wschód do Dorohuska.

"Zadaniem wykonawców koncepcji programowej jest opracowanie kolejnego etapu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji" - wyjaśnia GDDKiA. Obejmują one wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych.

Przeprowadzenie tych prac ma pozwolić na zaprojektowanie ostatecznego technicznego wariantu realizacji inwestycji i przeprowadzenie rozpoznania podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj. Wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu.

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe - zaznacza GDDKiA.

Jak zastrzega GDDKiA, przebieg drogi ekspresowej ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania jedynie dotyczące obsługi ruchu lokalnego.

