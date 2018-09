Budżet 2019. Krytykują i związkowcy, i pracodawcy

Co innego nie podoba się natomiast pracodawcom. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa na przykład, że rząd nie przygotowuje się na chude lata, gdy koniunktura jest dobra. - Rząd powinien prowadzić "antycykliczną politykę gospodarczą, by łagodzić wahania koniunktury". Tymczasem deficyt finansów publicznych zbliży się do 2 proc., i to przy wzroście przewidywanym zbliżonym do 4 proc. Przy takim wzroście powinniśmy mieć nadwyżkę, a nie deficyt - mówił ekspert Lewiatana.

- Potrzebne jest zwiększenie potencjału inwestycji, zwłaszcza wobec obecnego wzrostu gospodarczego. W przeciwnym razie bowiem gospodarka straci równowagę i czeka nas silne wyhamowanie wzrostu - dodał Mordasewicz.

Wzrost PKB na poziomie 3,8 proc., inflacja na poziomie 2,3 proc. - tak minister Czerwińska widzi budżet na 2019 roku - tak przyszłoroczny budżet widzi minister Czerwińska. Dodaje, że jest to projekt "realny, ostrożny oraz odpowiedzialny".