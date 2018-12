Budżet w ryzach. Resort finansów ma dopilnować by nie było zmagań z Komisją Europejską

Teresa Czerwińska, minister finansów, ma za zadanie dowieść bardzo dobre wyniki budżetu do końca grudnia. I ma ku temu pełne wsparcie rządu – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Zielone światło dla ścisłego budżetu daje nie tylko premier, ale również władze PiS. Chodzi, według DGP, o to, by w roku wyborczym uniknąć konfrontacji w z Komisją Europejską, która wiosną będzie prowadzić przeglądy sytuacji krajów członkowskich, ale też pochwalić się "budżetem plus".