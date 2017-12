Deficyt w budżecie państwa. Ponad 2 mld zł na minusie

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER Premier Mateusz Morawiecki już nie może się pochwalić nadwyżką w budżecie.

Ministerstwo Finansów podsumowało wykonanie budżetu państwa za pierwsze 11 miesięcy tego roku. Od stycznia do listopada do kasy państwa wpłynęły 323,3 mld zł. Wydatki wyniosły zaś 325,7 mld zł. Daje to 2,4 mld zł deficytu.

Po kilku miesiącach nadwyżki, znowu kasa państwa jest na minusie. Jeszcze miesiąc wcześniej rząd mógł się pochwalić 2,7 mld zł nadwyżki. Teraz w podobnej skali wydatki przekroczyły dochody.

Jednak pierwsze komentarze Ministerstwa Finansów wskazują, że urzędnicy są zadowoleni z wyników.

Skąd to zadowolenie? Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, widać pozytywne zmiany względem ubiegłego roku. Dochody budżetu państwa są wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 13,9 proc. w skali roku.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - listopad 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach.

Dochody z podatku VAT były wyższe o 20,3 proc. (tj. ok. 24,7mld zł). Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier zwiększyły się o 4,2 proc. (2,6 mld zł). Wpływy z PIT wzrosły o 8,6 proc. (3,7 mld zł), a z CIT o 12,9 proc. (3,1 mld zł).

Dzięki dochodom z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego do kasy państwa wpłynęły kolejne 4 mld zł. To już na tę chwilę 100,9 proc. planu - podkreśla Ministerstwo Finansów.

Kowal ostrzega PiS ws. budżetu: będą kłopoty

"W okresie styczeń - listopad 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 32,0 mld zł i było niższe o 6,7 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 roku wg szacunkowych danych wyniosło 325,7 mld zł tj. 84,6 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 roku przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.

"Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus" - podkreśla MF.

Ponadto - jak podaje resort finansów - różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu

styczeń - listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,7 mld zł i ok. 1,0 mld zł).

"W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń - listopad 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 roku w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 roku" - wskazują urzędnicy.

Zapisany w budżecie na cały 2017 rok deficyt to 59,35 mld zł. Ekonomiści są zgodni, że będzie niższy. O ile? Dotychczas z Ministerstwa Finansów płynęły sygnały, że wyniesie około 30 mld zł. To oznaczałoby, że tylko w grudniu wydatki przewyższą dochody budżetowe o około 28 mld zł.