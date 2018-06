300 ton ciuchów dziennie. Byliśmy w największej w Polsce sortowni używanej odzieży

Wtórpol to największa polska firma zajmująca się zbieraniem i przetwarzaniem używanej odzieży. 20 proc. tego, co dziennie trafia do sortowni, firma eksportuje na rynek wtórny do kilkudziesięciu krajów w Afryce i Azji.

10 proc. odzieży najlepszej jakości, którą zbiera Wtórpol, trafia do polskich second handów. 1/5 jest eksportowana do krajów afrykańskich i azjatyckich.

- Odzież jest dzielona na kategorie i pakowana. Gdy trafia na miejsce, to najczęściej wygląda tak, że handlarz bierze na plecy taką sprasowaną paczkę i zabiera na lokalne targowisko, gdzie sprzedaje na sztuki - opowiada Mateusz Bolechowski z Wtórpolu. - Do różnych krajów wysyłamy różne rzeczy, w zależności od potrzeb. W Afryce największe zapotrzebowanie jest na odzież lekką. Z kolei w Indiach popularne są swetry, z których robi się dywany.

Większość odzieży, która trafia do sortowni, to ubrania, których na rynku wtórnym sprzedać się nie da. Są cięte na kawałki i sprzedawane zakładom przemysłowym jako czyściwo do maszyn. Ubrania najgorszej jakości Wtórpol przerabia na paliwo alternatywne.

- Takie rozdrobnione ubrania kupują cementownie, które palą nimi w piecach - wyjaśnia Bolechowski. - Oczywiście żeby spalać coś takiego, potrzebne są specjalistyczne piece z odpowiednimi filtrami. W zwykłym domowym piecu nie wolno palić starymi ubraniami.

