Tylko w money.pl: BZ WBK przejmuje Deutsche Bank Polska. Atak na pozycję wicelidera rynku

Deutsche Bank Polska zostanie sprzedany Santanderowi - dowiedział się money.pl. Według naszych informatorów transakcja zostanie dopięta i ogłoszona w przyszłym tygodniu. Santander ma połączyć swoje nowe aktywa z BZ WBK, ale bez części korporacyjnej i inwestycyjnej. Oba banki nie komentują tych informacji.

W przyszłym tygodniu ma dojść do podpisania umowy przejęcia przez BZ WBK aktywów Deutsche Bank Polska - podały money.pl nieoficjalne źródła z sektora bankowego. Według naszych informatorów na ostatniej prostej hiszpański Santander (właściciel BZ WBK) wyprzedził portugalski Millennium.

- Nie komentujemy spraw związanych z polityką korporacyjną naszego właściciela - powiedziała money.pl Monika Nowakowska, dyrektor biura prasowego BZ WBK. Michael Strachan z grupy Santander też nie chce komentować. Deutsche Bank odmawia komentarza.

Według naszych informacji uzyskanych z trzech źródeł, nie dojdzie do przejęcia całego banku. Wyłączona ma zostać część korporacyjna i inwestycyjna. Na tym polu Deutsche Bank Polska nadal ma działać nad Wisłą. Co ważne BZ WBK nie kupi też portfela kredytów walutowych. Nie jest znana kwota transakcji. Kilka miesięcy temu padła kwota ok. 450 mln euro.

Deutsche Bank Polska to na ten moment mniej więcej 11. pod względem aktywów bank nad Wisłą. Łącznie część detaliczna i korporacyjna ma ok. 39 mld zł aktywów. BZ WBK jest dużo większy. Ma ok. 131 mld zł aktywów, co sprawia, że jest trzecim bankiem w Polsce.

Bank Pekao zagrożony na drugim miejscu

Gdyby doszło do przejęcia całego Deutsche Banku Polska, to aktywa BZ WBK mogłyby się zrównać z aktywami drugiego banku w Polsce - Pekao. Smaczku sprawie dodaje dzisiejsza informacja "Rzeczpospolitej". Ta twierdzi, że rząd rozważa połączenie Pekao z największym w kraju PKO BP.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nasze źródła mówią o wydzieleniu z transakcji m.in. kredytów walutowych. Deutsche Bank Polska na koniec roku 2016 miał ich łącznie prawie 14 mld zł i stanowiły prawie połowę z 31-miliardowego portfela kredytowego. Zatem BZ WBK nie wyprzedziłby Banku Pekao, choć znacznie do niego zbliżył.

W przejmowane aktywa wchodziłoby 113 placówek. Zwiększyłoby to sieć placówek BZ WBK do łącznie 1139, włączając w to Santander Consumer Bank.

Deutsche Bank AG w kłopotach

Niemiecki Deutsche Bank już od pewnego czasu anonsował, że chce pozbyć się swojej działalności w Polsce. Sam ma poważne problemy. Dwa ostatnie lata zakończył ze stratami - łącznie był na minusie 8,2 mld euro. Kapitały własne spadły z 73 do 64 mld dol.

W tym roku są już zyski, ale sytuacja banku nie jest do końca pewna. Wciąż wisi nad nim groźba kar za manipulacje rynkowe.

W październiku b.r. zgodził się zapłacić 220 mln dol. kary na rzecz ofiar manipulacji stopą Libor od 2005 do 2009 roku. Parę tygodni wcześniej zgodził się zapłacić 80 mln dol. na rzecz traderów na rynku kontraktów terminowych na eurodolara, za manipulacje pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Już dwa i pół roku temu bank zapłacił 2,5 mld dol. oskarżony przez amerykańskich i brytyjskich regulatorów rynku.

Obawy musi budzić również gigantyczna ekspozycja Deutsche Banku instrumenty pochodne (derywaty) - podaje Intependent Trader. "Na koniec 2015 roku jej wartość wynosiła 42 bln euro i była 14-krotnie wyższa niż PKB Niemiec. Derywaty stanowią co prawda zabezpieczenie (większość dotyczy stóp procentowych), jednak nawet strata łączna rzędu 0,5 proc. kosztowałaby Deutsche Bank aż 210 mld euro" - zauważa.