Carrefour zadowolony ze sklepów przy stacjach. Planuje już kolejne inwestycje

Do końca roku planowane są kolejne otwarcia nowych placówek tego typu.

"Carrefour we wrześniu bieżącego roku zaprezentował na rynku nowy koncept sklepu franczyzowego przeznaczonego dla właścicieli stacji paliw i otworzył pierwsze 11 sklepów w tym modelu wspólnie z siecią Wasbruk. Teraz firma kontynuuje rozwój nowego konceptu, nawiązując współpracę z kolejnymi lokalnymi markami: Pit Stop (2 nowe sklepy uruchomione w okolicach Krakowa) oraz Petrotrans (stacja paliw w Międzyrzeczu, województwo lubuskie)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, Carrefour kontynuuje rozwój swojego konceptu wspólnie z Wasbrukiem - w październiku i listopadzie uruchomionych zostało kolejnych 10 placówek, co oznacza, że na stacjach paliw Wasbruk działa już 21 sklepów franczyzowych pod szyldem Express convenience.

"Od wdrożenia nowego konceptu sklepu we wrześniu br. notujemy bardzo duże zainteresowanie współpracą, co zaowocowało już podpisaniem umów z 3 właścicielami sieci stacji paliw i uruchomieniem łącznie 24 sklepów na terenie całego kraju. Prowadzimy dalsze rozmowy i do końca roku planujemy otwarcie kolejnych nowych placówek" - powiedział dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.