Odrolnienie ternu przy lotnisku w Modlinie za łapówkę. CBA zatrzymało biznesmena

Kilkaset tysięcy złotych miało kosztować podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu doprowadzenia do przekształcenia - poprzez zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - około 10 hektarów działek rolnych w okolicach Modlina - i nformuje Piotr Kaczorek z CBA.

Jak tłumaczy Piotr Kaczorek, do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji nie jest konieczne faktyczne posiadanie wpływów - wystarczy, że podejrzany na takie wpływy się powołuje lub utwierdza w ich istnieniu.

Lubelskie CBA sprawdza, czy były to wpływy faktyczne czy też była to fikcja. Materiały z operacji CBA trafią teraz do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie zatrzymany biznesmen usłyszy zarzuty.