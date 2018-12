Kolejny naczelnik urzędu skarbowego w rękach CBA. Korupcja, fikcyjne faktury, parasol ochronny

Jak informuje rzecznik CBA Piotr Kaczorek, funkcjonariusze z rzeszowskiej delegatury Biura wkroczyli do akcji późnym wieczorem w poniedziałek jednocześnie w dwóch miejscach.

W tych samym czasie do akcji przystąpiła druga grupa realizacyjna CBA. Na stacji paliw przy autostradzie A4 agenci CBA zatrzymali naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu Grzegorza Pieszkę.

Korzyść majątkowa miała być przekazywana comiesięcznie przez co najmniej kilka lat w formie czynszu za najem lokalu należącego do osoby bliskiej zatrzymanemu naczelnikowi.

Zgromadzone materiały trafią teraz do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Jak powiedział nam rzecznik CBA, zatrzymani jeszcze we wtorek po południu trafią do prokuratury. O terminie postawienia zarzutów zdecyduje prowadzący sprawę prokurator.