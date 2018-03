CBA zatrzymała urzędników w Bogatyni. Przez ich błędy gmina mogła stracić dotacje

Fot. WITOLD ROZBICKI/REPORTER Zatrzymani odpowiedzą na pytania w prokuraturze w Jeleniej Górze

CBA zatrzymała byłego wiceburmistrz Bogatyni i dwóch urzędników w związku z możliwym niedopełnieniem obowiązków.

Były zastępca burmistrza Bogatyni, inspektor nadzoru i wykonawca inwestycji zatrzymani w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy odbudowie sieci kanalizacji i wodociągowej oraz remoncie dróg i chodników w Porajowie – informuje PAP.

Brak właściwego nadzoru nad firmą zewnętrzną powołaną do nadzoru inwestorskiego doprowadził do błędów w budowie - zastosowania materiałów niezgodnych z projektem oraz przekroczenia terminu zakończenia inwestycji. Mogło się to przyczynić do utraty 2,8 mln zł dotacji przyznanej na tę budowę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Agenci CBA zatrzymali Dominika M. - do niedawna zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę inwestycji. Do zatrzymań doszło na terenie Bogatyni, Zgorzelca i powiatu lubańskiego.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszą zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów i oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.