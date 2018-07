Agenci CBA zatrzymali byłych członków zarządu spółki Węglokoks. Przestępstwo w związku z pożyczkami dla klubu sportowego

Fot. AGENCJA SE/East News CBA zatrzymało osiem osób

Agenci CBA zatrzymali byłych członków zarządu spółki Węglokoks S.A. i byłych członków rady nadzorczej Polské Uhli a.s. Do popełnienia przestępstw miało dojść w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów.

Jak czytamy w komunikacie, CBA wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s. Spółka zajmuje się sprzedażą węgla na rynkach Czech i Słowacji, a jej jedynym akcjonariuszem jest Węglokoks S.A.

- Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali działania, które doprowadziły między innymi do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s. Do popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów S.A. - podaje Piotr Kaczorek z CBA.

Do zatrzymań doszło w Katowicach, Piekarach Śląski, Gliwicach i w Warszawie. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty.

