Cała para w Cyberpunk 2077 i Gwint. CD Projekt chwali się wynikami

Fot. CD Projekt / materiały prasowe Wyjście z wersji beta Gwinta i zgodny z harmonogramem Cyberpunk 2077 - to najnowsze wieści z CD Projekt

Wynik netto CD Projektu o 33 mln zł mniejszy niż rok temu to nie powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, rynek spodziewał się, że będzie dużo gorzej. Firma dobrze sobie radzi w czasie przejściowym po ostatnim "Wiedźminie", a przed wypuszczeniem "Cyberpunka 2077".

CD Projekt to firma, która elektryzuje giełdę. 10 stycznia wystarczyło, że na twitterze przygotowywanej nowej gry "Cyberpunk 2077" pojawiły się cztery litery "beep", a kurs wystrzelił w górę. To dało sygnał, że prace ruszyły pełną parą. Potwierdza to prezes w opublikowanym w czwartek raporcie rocznym.

- Prace nad naszym flagowym projektem - Cyberpunkiem 2077 - idą zgodnie z harmonogramem - podaje Adam Kiciński, prezes CD Projekt. - Pod koniec ubiegłego roku osiągnęliśmy istotny milestone produkcyjny - dodał.

Z informacji firmy wynika, że 67 proc. zatrudnionych w grupie CD Preojekt to deweloperzy, zajmujący się produkcją gier CD Projekt Red - Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej i Cyberpunk 2077 oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy". Plany mówią o debiucie nowej gry w 2021 roku.

W celu przyśpieszenia prac firma przejmie wrocławskie studio deweloperskie SNT, dysponujące dwudziestoosobowym zespołem - umowa przedwstępna została podpisana 20 marca. Zajmą się Cyberpunkiem.

Na koniec 2017 r. grupa kapitałowa CD Projekt zatrudniała 743 osoby, tj. o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. 79 proc. z nich składało się na zespół segmentu CD Projekt RED, pozostałe 21 proc. GOG.com.

W 2017 roku firma wydała (przepływy pieniężne) na prace rozwojowe 76,6 mln zł, czyli o 21 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Z punktu widzenia zysków spółki ważniejsze obecnie jest obecnie to co się dzieje z grą Gwint.

- GWINT - w niecały rok od rozpoczęcia publicznej bety jest zbalansowany, oferuje blisko 500 kart i jest dostępny w 10 wersjach językowych, w tym w wersji chińskiej. To dopiero początek - podaje prezes.

Wskazuje, że firma uruchomiła zespół "live operations", odpowiadający za regularne organizowanie wydarzeń wewnątrz gry. Sama gra też jest i ma być rozbudowywana.

- Niedawno wprowadziliśmy drugi tryb rozgrywki - Arenę, a w kolejnych miesiącach będziemy dodawać kolejne karty i animować społeczność graczy. Na 2018 r. planujemy wyjście z bety i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - Wojny Krwi - poprzedzone dedykowaną kampanią marketingową - informuje Kiciński.

Wyniki powyżej oczekiwań. Spadek sprzedaży w USA

CD Projekt miał 200,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 250,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Niby gorzej, ale jednak... jest lepiej. Lepiej niż oczekiwał rynek.

W czwartym kwartale grupa CD Projekt zarobiła na czysto 45,9 mln zł, czyli o 42 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak to, że będzie gorzej było dla rynku jasne. Prognozy analityków ankietowanych przez PAP mówiły o jeszcze większym spadku zysku do 39,7 mln zł. Rzeczywistość okazała się o 16 proc. lepsza od prognoz.

Wybrane dane finansowe grupy CD Projekt (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 123,5 164,1 -24,7 463,2 583,9 -20,7 Zysk operacyjny EBITDA 56,7 97,0 -41,5 240,9 303,6 -20,6 Zysk netto 45,9 79,3 -42,1 200,3 250,5 -20,1 Przepływy operacyjne 33,7 60,2 -43,9 231,7 259,5 -10,7 Przepływy inwestycyjne -17,1 75,2 -122,8 -280,3 -158,2 -77,1 Przepływy finansowe 0,0 1,3 -103,5 -101,8 4,5 -2346,4 Marża EBITDA 45,9 59,09 -13,2 52,02 52,0 0,02 Marża netto 37,2 48,31 -11,2 43,24 42,9 0,33 Źródło: raporty finansowe CD Projekt

Przychody spadły w całym 2017 roku o 21 proc., a w czwartym kwartale o 25 proc. W 2016 roku miała jednak miejsce premiera "Krwi i Wina" - dużego dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", a "Wiedźmin 3" wprowadzony został do sprzedaży w nowej Edycji Gry Roku (Game of the Year Edition), zawierającej grę oraz oba wydane dodatki - podkreśla spółka.

Najmocniej sprzedaż kurczyła się na rynku Unii Europejskiej - o 29 proc. (-45 mln zł) i w USA - o 23 proc. (-74 mln zł). Ten drugi rynek jest dla CD Projekt najważniejszy.

"W 2017 r. 95 proc. przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt pochodziło z działalności eksportowej. W 2017 r. 54 proc. sprzedaży realizowanej było do odbiorców w USA, a 24 proc. do odbiorców z krajów UE" - podała spółka.

Blisko 80 proc. sprzedaży segmentu CD Projekt RED realizowane jest za pośrednictwem cyfrowych platform dystrybucji, takich jak GOG.com, Steam, Origin, App Store, Google Store czy PlayStation Store i Xbox Games Store.

"Od strony sprzedażowej największym nowym wydarzeniem roku 2017 było udostępnienie pod koniec maja 2017 roku pierwszej produkcji free to play grupy - gry 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana' w ramach publicznych beta testów" - napisano w raporcie rocznym.

Największy udział w sprzedaży i zyskach Grupy CD Projekt miały segment CD Projekt RED, czyli odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż własnych gier. Ten dział dał w 2017 r. 66 proc. przychodów grupy (rok wcześniej 78 proc.) i 92 proc. zysków (rok wcześniej 98 proc.).

Na przychody składała się w 96,7 proc. sprzedaż produktów w kwocie 319 mln zł, wynikająca głównie z uzyskanych tantiem dotyczących gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami "Krew i Wino" oraz "Serca z Kamienia", a także przychody uzyskane w ramach projektu "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana".

Segment GOG.com, czyli platfroma sprzedaży gier własnych i od producentów zewnętrznych wykazała 34 proc. przychodów grupy. To o 27 proc. więcej niż w roku 2016.

Cała para na Gwint i Cyberpunk 2077

Saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk 2077" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 142,48 mln zł na koniec ub.r., a w przypadku CD Projekt RED wyniosło 135,21 mln zł - to dane bilansowe, czyli od początku nakładów na projekty.

"Saldo nakładów poniesionych na koniec 2017 roku wyniosło 142 486 tys. zł i wzrosło o 80 475 tys. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier 'Cyberpunk 2077' oraz 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana'. Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED wyniosło 135 210 tys. zł, zaś saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu GOG.com wyniosło 7 276 tys. zł" - podano w raporcie.

67 proc. zatrudnionych w grupie to deweloperzy zajmujący się produkcją gier CD Projekt RED - "Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej" i "Cyberpunk 2077" oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy.

"33 proc. zespołu to osoby nie związane bezpośrednio z produkcją gier i serwisów grupy. To, co wyróżnia CD Projekt RED na tle innych twórców gier to liczny wewnętrzny dział marketingu. Zespół ten na koniec 2017 r. liczył łącznie 60 osób" - wymieniono w raporcie.

Strategia CD Projekt na lata 2016 - 2021 zakłada, że powstaną dwa większe i dwa mniejsze zespoły deweloperskie pracujące równolegle nad niezależnymi projektami.

Obecnie zdecydowana większość teamu zlokalizowana jest w warszawskim biurze CD Projekt. Blisko 60 osób stanowi zespół w Krakowie. Dodatkowo firma ma biura w Los Angeles

i w Szanghaju, których zadaniem jest koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Grupa zatrudnia również lokalnych managerów ds. społeczności z siedmiu krajów: Włoch, Niemiec, Francji, Brazylii, Japonii, Korei i Tajwanu.