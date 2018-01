CD Projekt zaprezentuje w czerwcu od dawna oczekiwaną grę. Cyberpunk 2077 ma wejść do sprzedaży za dwa lata

Fot. CD Projekt Materiały prasowe gry "Cyberpunk 2077"

Gra Cyberpunk 2077, nad którą firma CD Projekt rozpoczęła prace już w 2012 roku, już w czerwcu ma doczekać się wersji demonstracyjnej i trailera. Po kilku latach ciszy, największy polski producent gier, dał sygnał, że prace nad "Cyberpunk 2077" zostały wznowione.



Projekt ma pochłonąć 300 mln zł, a sprzedaż gry ma rozpocząć się za dwa lata.

Jak pisze serwis Wirtualnemedia.pl, trailer i demo "Cyberpunk 2077" mają zostać pokazane podczas targów E3 w Los Angeles, które odbędą się w czerwcu 2018 roku.

*beep* -- Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) 10 stycznia 2018

Najnowsze doniesienia na temat gry CD Projektu pochodzą z jednego z popularnych kanałów YouTube poświęconych grom. Jak poinformowano, do Sony trafiły z polskiej firmy wersje demonstracyjne "Cyberpunk 2077", które miały zostać przetestowane na Playstation 4.

"Beep" - taki wpis zamieszczono 10 stycznia na twitterowym koncie gry "Cyberpunk 2077". Ta tajemnicza wiadomość przykuła uwagę fanów oraz obserwatorów rynku gier. Był to pierwszy wpis na profilu od grudnia 2013 roku. Notowania CD Projektu wystrzeliły do poziomu ok. 110 zł za akcję.

Po jesieni pełnej skandali, których główną osią były złe warunki pracy w studiu i problemy związane z "Cyberpunkiem 2077”, ceny akcji CD Projektu mocno spadły. Niedawny wpis na Twitterze był jednak szansą do odbicia się.