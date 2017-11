CD Projekt ostro w dół na giełdzie po słabych zyskach. Cyberpunk2077 czeka na swoją kolej

Fot. CD Projekt/trailer Cyberpunk 2077 Cyberpunk2077 chwilowo nie jest dla CD Projekt priorytetem

CD Projekt zaprezentował raport kwartalny. Wyniki okazały się dużo słabsze od oczekiwań, ale bardziej uwagę przykuwają informacje o nowych produkcjach. Cyberpunk 2077 ewidentnie nie jest obecnie priorytetem spółki. Ta skupia się na Gwincie.

CD Projekt zarobił w trzecim kwartale prawie 36 mln zł, co jest wynikiem o 15 proc. niższym od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP. Oczekiwano również wyższych o 18 proc. przychodów. Nie dziwne, że giełda zareagowała nerwowo. Akcje spadły na otwarcie sesji poniżej 100 zł, czyli o 15 proc. Potem poszły w górę, ale i tak pierwsze pół godziny sesji skończyło się na ponad 6-procentowym minusie.

Co trzeba zaznaczyć, to wszystko przy wzroście wydatków na prace rozwojowe z 12,2 mln zł w ub.r. do 18,2 mln zł w roku bieżącym. Jednocześnie spadły jednak koszty wynagrodzeń z 20,3 do 15,1 mln zł, wzrosły natomiast koszty ogólnego zarządu z 6 mln zł do 7,6 mln zł.

Z tych danych naprawdę można wysnuć wnioski, że prace nad najnowszą grą Cyberpunk2077 nie idą pełną parą. Nieoficjalne informacje o konfliktach na linii CD Projekt a pracownicy pojawiały się ostatnio w mediach.

Cyberpunk 2077. Nowy projekt twórców "Wiedźmina"

Z informacji w raporcie kwartalnym widać, że produkcja Cyberpunk2077 to nie jest obecnie wiodący dla spółki temat. W opisie działań w trzecim kwartale jest tylko wzmianka o "kontynuacji produkcji". Dużo więcej firma rozpisała się o Gwint: Wiedźmińskiej Grze Karcianej.

Gwint priorytetowy

W trzecim kwartale wprowadzono w grze kolejne zmiany. Ulepszono w lipcu mechanikę, co ułatwiło wyszukiwanie przeciwników i ich dobieranie. W sierpniu rozwinięto funkcje społecznościowe gry, wprowadzono profile graczy, powiadomienia i wiadomości. Pojawiło się 30 nowych kart i nowy tryb rozgrywki Pro Ladder.

Pod koniec sierpnia, po zgodach urzędowych rozpoczęły się zamknięte testy beta gry. W tym samym czasie zaprezentowano grę na największych targach na świecie - Gamescom w Kolonii. Firma informuje też o 10. rocznicy Wiedźmina. O Cyberpunku 2077 niewiele.

Jasno widać, że CD Projekt skupia się na Gwincie i nowy wielki projekt, zgodnie z tym co wyszło z przecieków od byłych pracowników spółki, chwilowo jest traktowany drugoplanowo, choć przecież pierwszy trailer gry ukazał się już cztery lata temu.

Spółka skupiła się na przeznaczaniu nadwyżek z działalności operacyjnej na lokatach trzymiesięcznych w banku - lokaty wzrosły w trzecim kwartale o 90 mln zł, a kwartał wcześniej wypłacono jeszcze 101 mln zł dywidendy. W firmie przybyło 55 mln zł środków pieniężnych i ich odpowiedników.

Patrząc na strukturę wyników widać dużo mniejsze niż przed rokiem przychody spółki CD Projekt Red, pełniącego funkcję dewelopera gier komputerowych w grupie CD Projekt - spadły do 58 mln zł w trzecim kwartale z 80,6 mln zł rok temu.

Poza grą karcianą Gwint brak nowości na rynku w postaci choćby dodatku do Wiedźmina: Dziki Gon, więc i przychody spadły. Z tego samego powodu spadły też i zyski z produkcji gier - do 33,8 mln zł z 40 mln zł rok temu.

Dobrze natomiast radzi sobie internetowy serwis sprzedaży gier, czyli gog.com. W trzecim kwartale miał 33,4 mln zł przychodów, podczas gdy rok temu 23,6 mln zł. Zyski wyniosły 1,9 mln zł, a w tym samym kwartale 2016 r. było to zaledwie 0,5 mln zł (+260 proc.).

Wybrane wyniki CD projekt za trzeci kwartał (mln zł) mln zł 3 kw. 2017 3 kw. 2016 zmiana % 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2016 zmiana % Przychody 84,9 100,8 -15,8 339,7 419,8 -19,1 Wynik EBITDA 45,8 81,0 -43,5 189,1 243,0 -22,2 zysk netto 35,7 36,6 -2,3 154,4 171,2 -9,8 marża EBITDA % 53,9 80,4 -26,5 55,7 57,9 -2,2 marża netto % 42,0 36,3 5,8 45,5 40,8 4,7 przepływy operacyjne 74,1 59,1 25,3 198 199,3 -0,7 przepływy inwestycyjne -108,3 -323,1 66,5 -263 -233,4 -12,7 przepływy finansowe -0,5 2,7 -118,2 -102 3,3 -3224,4 Źródło: raport kwartalny CD Projekt