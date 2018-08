Rekord na CD Projekt. Zyski powyżej prognoz. Dwa nowe produkty na Gwiazdkę

Fot. screen ze strony playgwent.com Gwint to już główne źródło przychodów platformy gog.com, choć pełna wersja będzie dopiero pod koniec roku

Okres przejściowy pomiędzy debiutami kolejnych gier CD Projekt znosi nadzwyczaj dobrze. W drugim kwartale zyski ze sprzedaży Wiedźminów i Gwinta przekroczyły prognozy analityków. Kurs akcji poszedł w górę do najwyższego poziomu w historii.



Sprzedaż grupy CD Projekt w drugim kwartale sięgnęła 93 mln zł wobec 155 mln zł rok wcześniej. Wiele się zmieniło, bo spółka jest w innej sytuacji niż rok temu. Gry z serii Wiedźmin, które nadal stanowią główne źródło przychodu grupy, znajdują klientów głównie na wyprzedażach, a nowe produkty są jeszcze „w budowie”.

- Największy wpływ na wyniki grupy kapitałowej CD Projekt w pierwszym półroczu miała sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Krew i Wino oraz Serca z Kamienia - podaje spółka w raporcie.

- Uzyskane wyniki są jednoznacznym potwierdzeniem, że gracze dalej z chęcią sięgają po nasze tytuły - powiedział Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projekt ds. finansowych.

Poza tym sprzedawała się już gra Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, mimo że pozostaje w fazie publicznych beta testów oraz jest poddawana modyfikacji w ramach ogłoszonego w kwietniu 2018 r. projektu Homecoming.

Należący do CD Projekt sklep gog.com najwyższą część przychodów osiągał właśnie na Gwincie. Przychody pochodziły zarówno ze sprzedaży samej gry, jak i tantiem uzyskanych w związku ze sprzedażą realizowaną w grze przez zewnętrznych partnerów.

CD Projekt planuje w czwartym kwartale, czyli prawdopodobnie przed świętami Bożego Narodzenia, oddanie pełnej wersji Gwinta. Zakończony ma być wtedy projekt Homecoming i odbędzie się premiera kampanii fabularnej - Wojny Krwi. Gwent Homecoming polega na powrocie do pierwotnych założeń gry i zakończenie etapu jej otwartych testów.

- Przyjęcie przez graczy oraz dziennikarzy branżowych nowej odsłony Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej będzie istotne dla monetyzacji tytułu w kolejnych kwartałach - podaje spółka.

Zyski zaskoczyły analityków

Zyski udało się jednak osiągnąć większe, niż oczekiwał rynek. Na czysto grupa CD Projekt zarobiła 29,5 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż przewidywali analitycy, choć 60 proc. mniej niż rok temu. Rok temu jednak Wiedźmin 3: Dziki Gon zdobywał rynek, teraz znajduje tylko tych klientów, którym się nie śpieszy i wolą pograć za niższą cenę.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), czyli wynik na działalności bez operacji finansowych wyniósł 34,6 mln zł, podczas gdy rok temu 33 mln zł.

Powyższe dane spodobały się inwestorom giełdowym. Kurs rośnie po otwarciu sesji we wtorek o 2,7 proc. Na początku sesji kurs doszedł do poziomu 222,40 zł, czyli najwyższego w historii. Tym samym wartość spółki doszła przez moment do 21,4 mld zł. Jeszcze dwa miliardy brakuje, być przebić kapitalizacją siódmą największą spółkę giełdy, czyli ING BSK.

30 proc. przychodów w pierwszej połowie roku grupa osiągała w USA, 14 proc. w Niemczech, 6 proc. w Wielkiej Brytanii, a 6 proc. w Polsce. W porównaniu z 2017 spadł nieco udział USA, a wzrósł Niemiec i Polski.

91 proc. sprzedaży to dystrybucja cyfrowa realizowana za pośrednictwem GOGa oraz zewnętrznych platform takich jak Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Origin, Amazon, Humble Bundle czy App Store. Największy klient zewnętrzny, czyli najprawdopodobniej Steam dał grupie CD Projekt 26,4 proc. sprzedaży.

Inwestycje rosną

- W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na produkcję nowych gier, w tym związane z przygotowaniami Cyberpunka na targi branżowe oraz zbliżającą się premierą pełnej wersji Gwinta i Wojny Krwi - wielogodzinnej, samodzielnej, jednoosobowej kampanii do Gwinta, wyniosły 51 mln zł - podaje spółka. Dotąd wydano na te projekty 197 mln zł.

Spółka podała, że pomimo braku premier, ostatnie miesiące były niezwykle intensywnym okresem w rozwoju Grupy. Tuż przed największymi na świecie targami branżowymi - Electronic Entertainment Expo (E3) w Los Angeles - na zwieńczenie konferencji Microsoftu zaprezentowany został nowy trailer gry ,,Cyberpunk 2077".

- Opublikowany zwiastun wywołał bardzo entuzjastyczne reakcje graczy na całym świecie i był najchętniej oglądanym materiałem, jaki do tej pory opublikowaliśmy - powiedział prezes Adam Kiciński. - W czasie trwania targów - zarówno E3, jak i późniejszego Gamescom w Kolonii - przeprowadziliśmy dziesiątki godzinnych pokazów fragmentu gry, na które zaprosiliśmy partnerów biznesowych i media z całego świata. Otrzymaliśmy ogrom pozytywnych opinii i relacji, a wczoraj opublikowaliśmy film prezentujący całość dema, więc każdy może wyrobić sobie własne zdanie - dodaje.

Do tej pory "Cyberpunk 2077" zdobył ponad 100 nagród m.in. od tak prestiżowych mediów jak amerykański IGN, GameSpot, czy Game Informer.

