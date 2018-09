CD Projekt podał cenę i rozpoczął przedsprzedaż kolejnej gry. Po ostatniej informacji na jej temat akcje poszły w górę

Fot. CD Projekt

Twórcy gier osadzonych w świecie przygód wiedźmina Geralta poinformowali o uruchomieniu przedsprzedaży kolejnej. Wojny Krwi: Wiedźmińskie Opowieści będzie dostępna dla graczy od 23 października. Cena to 99,99 zł.

Po tym jak najbardziej znany polski producent gier komputerowych CD Projekt przed kilkoma dniami ustalił datę premiery gry fabularnej "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" oraz nowej wersji Gwinta, jego akcje wystrzeliły o 5 proc. Informacja o cenie oraz sposobie dystrybucji może wpłynąć na kurs spółki podobnie. Znany jest bowiem przypadek, gdy inwestorom wystarczył jeden czteroliterowy tweet, by zwiększyć wartość spółki o pół miliarda złotych.

"Wojna Krwi" ma być grą fabularną, która z karcianego Gwinta rozwinęła się w samodzielną produkcję. Będzie liczyć 30 godzin rozgrywki i 75 zadań pobocznych. - Jeśli tęskniliście za wiedźmińskim światem, to jest wszystko, co sprawa, że serce bije mocniej - poinformował Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projekt. Branżowi dziennikarze, którzy mieli okazję zagrać w nową produkcję, porównują ją do serii Heroes: Might and Magic z tą różnicą, że faza walki będzie prowadzana w formie karcianej.

Cenę gry ustalono na 99,99 zł. Składać zamówienia można od dziś. Premiera wersji na komputery PC zadebiutuje 23 października na platformie GOG. Użytkownicy konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One będą musieli poczekać do 4 grudnia.

"Gwint: Wojna krwi" - nowa fabuła od twórców "Wiedźmina":

Wszyscy gracze, niezależnie od momentu złożenia zamówienia, poza grą otrzymają w wersji cyfrowej: ścieżkę dźwiękową, mapę Lyrii, szkice koncepcyjne, album z ilustracjami z Gwinta, wiedźmiński komiks "Fox Children" oraz dodatki do Gwinta - beczki z kartami, avatary i tytuły dla gracza.

- Nie są to rzeczy dostępne tylko dla osób, które kupią grę przed premierą. Nie chcemy i nie będziemy dzielić naszych gier na kawałki w celach marketingowych. Nieważne kiedy kupisz Wojnę Krwi, zawsze dostajesz pełny pakiet. Jeśli zadajecie sobie pytanie jaki jest w takim razie sens kupowania gry przed premierą, my widzimy przedsprzedaż jako formę wsparcia ulubionych gier i studiów, które za nimi stoją. Jeśli odpowiada ci sposób, w jaki podchodzimy do naszych gier i chcesz nas wesprzeć, możesz już teraz złożyć pre-order. Jeśli wolisz poczekać na recenzje, kup grę po premierze, a i tak otrzymasz ten sam pakiet dodatków - podkreślił Iwiński.

