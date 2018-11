Celnicy PL: porozumienia z rządem nie ma. "Nie mogłem podpisać deklaracji, chęci i ogólników"

Przypomnijmy, że w środę wieczorem "podpisanie porozumienia ze stroną społeczną" ogłosiło kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej . "Kierunkowe założenie to podjęcie wspólnych działań dla poprawy warunków pracy i służby w KAS" - napisano.

- Szef KAS nie zgodził się na wykreślenie tego zastrzeżenia, a jest ono jednoznaczne - pisze dalej. - Nie było zgody na uwzględnienie w porozumieniu zobowiązania do zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej ani dopisania, że będzie można awansować na wyższe stanowiska. Były tylko takie deklaracje, ale nie chciano ich zawrzeć w porozumieniu - wskazuje szef Celników PL.

Sławomir Siwy wskazuje też, że w odniesieniu do propozycji zmian warunków przejścia funkcjonariuszy na emerytalnej szefostwo KAS ograniczyło się jedynie do deklaracji. - W innych służbach jest to konkretne zobowiązanie ministra - podkreślił szef Celników PL.