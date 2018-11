"Może całkowicie stanąć granica, porty, lotniska, odprawy towarowe". Celnicy o krok od strajku

Szef MSWiA spotkał się w czwartek ze związkowcami ze służb podległych temu resortowi. Tymczasem do spotkania związkowców ze Służby Celno-Skarbowej z władzami ministerstwa finansów, któremu podlega ta służba, dojść nie może. Mimo że byłoby o czym rozmawiać. To bowiem jedyna grupa, której nikt nie chce obiecać podwyżek w 2019 roku.

- Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej planuje organizację w najbliższym czasie spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych funkcjonujących w KAS - mówiła nam w poniedziałek Ewa Szkodzińska, naczelniczka Wydziału do Spraw Komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej. W czwartek ponownie zapytaliśmy o termin spotkania, ale do czasu opublikowania artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi.

Jak na beczce prochu

Nie dość więc, że jako jedyni ze służb mundurowych, pracownicy Służby Celno-Skarbowej nie mają zatwierdzonych podwyżek w przyszłym roku, to jeszcze nikt z nimi nie rozmawia. A to może się skończyć bardzo źle.

”Docierają do mnie informacje oddolne, że jest bardzo duże wrzenie i wystarczy tylko iskierka, by protest rozlał się totalnie na wszystkie służby. Funkcjonariusze mają dość zwodzenia ich. Z MF nie ma dialogu od ponad roku. Ostatnie spotkanie wszystkich związków zawodowych było gdzieś w pierwszym kwartale 2017 r.” - pisze w komunikacie Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL.

W jego ocenie, jeżeli nie będzie porozumienia, to powtórzy się czerwiec 2016 r. Wtedy doszło do największego protestu Służby Celnej w polskiej historii. Na granicach i w urzędach stały kolejki. Celnicy przygotowali też mapę, na której relacjonowali na żywo, gdzie w urzędzie jest zmniejszona obsada albo też gdzie prowadzone są wzmożone kontrole lub blokady dróg.

Nie będą czekać na referendum strajkowe?

Związkowiec zwraca również uwagę na to, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są nierówno traktowani w zakresie systemu emerytalnego (niektórzy mają korzystniejsze zasady przechodzenia na emeryturę, a inni nie). W związku z tym trudno się jego zdaniem dziwić, że niepokój narasta i protest, według napływających do niego informacji, może wybuchnąć w każdej chwili. I to nawet niezależnie od działań związku zawodowego, w którym jest zrzeszony. Co więcej, jak mówi Siwy, mogą się też do niego włączyć pracownicy Straży Granicznej.