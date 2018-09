Centralny Port Komunikacyjny. Człowiek, który ma zbudować megalotnisko

Fot. PAP/Jakub Kamiński Dr Jacek Bartosiak (w środku)

Szefem spółki celowej, która ma zbudować CPK, zostanie prawdopodobnie dr Jacek Bartosiak - nieoficjalnie ustalił money.pl. Informacja o wyborze zarządu spółki ma zostać oficjalnie ogłoszona w środę.



Rząd szykuje kolejny wielki krok w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Doprowadzić ma do tego specjalnie utworzona spółka celowa. Według naszych źródeł w Ministerstwie Infrastruktury, pokierować ma nią dr Jacek Bartosiak. On sam, póki co, tych informacji nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.

- To nie jest potwierdzona wiadomość, bardzo proszę, żebyśmy na razie o tym nie rozmawiali - mówi w rozmowie z money.pl.

Linie lotnicze czekają na CPK. Port ma w pierwszej kolejności służyć Polakom

Kim jest faworyt do fotela prezesa spółki? Dr Jacek Bartosiak jest członkiem zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. CPK. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Zobacz też: Mała przychodnia w każdej firmie. To przyszłość medycyny

Działa też w The Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego, gdzie zajmuje się geostrategią, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.

W swojej pracy doktorskiej pisał o sytuacji geostrategicznej USA i Chin na zachodnim Pacyfiku. Często wypowiada się w mediach jako ekspert w podobnych sprawach.

Oficjalnie informacja o wyborze zarządu spółki ma zostać ogłoszona w środę. Do tego czasu ma się wszystko wyjaśnić, bo dziś - mimo mocnej pozycji Bartosiaka - w grze wciąż są inni kandydaci.

O powołaniu spółki celowej, która ma zbudować port lotniczy i otaczającą go infrastrukturę, rząd informuje już od kilku miesięcy. Pierwotnie skład zarządu miał być ogłoszony w lipcu.

- Wyszliśmy z założenia, że lepiej poświęcić więcej czasu na ustalenie składu i struktury, perspektyw finansowych spółki. To następuje bez szkody dla tempa prac nad projektem. We współpracy z PFR przeprowadzamy analizy, we współpracy z PPL przygotowujemy prognozy ruchu. Prace pełną parą wystartują po powołaniu spółki - wyjaśniał pod koniec sierpnia Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Centralny Port Komunikacyjny. Rząd chce wydać 40 mld zł, żeby można było szybko dojechać tam pociągiem

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Już 19 września premiera książki pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy