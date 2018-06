Hawana za 2 tys. zł. Linie lotnicze ścinają ceny jak nigdy

Fot. Karolina Rogalska Drogi dolar, drogie paliwo? Ale bilety lotnicze są coraz tańsze

Hawana za 2,3 tys. zł, Johannesburg za 2,1 tys. zł, Los Angeles w podobnej cenie - ceny biletów na długodystansowe loty są wyjątkowo tanie tego lata. Ale i ci, którzy chcą polecieć bliżej, nie powinni narzekać.

Rosnąca konkurencja sprawia, że ceny biletów lotniczych są najtańsze od lat - czytamy w "Rzeczpospolitej". Dzieje się tak mimo większych wydatków linii na paliwo oraz drożejącego dolara. Wszystko przez rosnącą konkurencję pomiędzy graczami na rynku lotniczym. I tak: Ryanair ścina w promocji ceny o 10 proc., natomiast Wizz Air przywraca bezpłatny mały bagaż podręczny.

Wielki powrót ponaddźwiękowych lotów. Zobacz wideo:



Wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się jednak tego lata ceny na podróże międzykontynentalne. Do Nowego Jorku można polecieć za 1,7 tys. zł, do Chicago za 1,6 tys. zł, a do Dubaju nawet za 370 zł.

Niewiele kosztują też bilety na loty do niektórych europejskich stolic. Do Kopenhagi dolecimy za niecałe 400 zł, a do Oslo - za 240 zł.

