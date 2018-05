Zła sława stacji przy marketach. Pytamy ekspertów, czy jakość paliw jest na nich gorsza

Fot. REPORTER/EAST NEWS Droższe paliwo zmusza wielu kierowców do szukania punktów, gdzie uda się oszczędzić choć parę groszy na litrze.

Stacje przy marketach oferują paliwa nawet o kilkanaście groszy tańsze. Kłopot w tym, że nie wszyscy im jednak ufają. To błąd. Jak przekonują pytani przez money.pl eksperci, jakość paliw na tych stacjach nie odbiega od normy.

Ceny na stacjach paliw od pewnego czasu pną się w górę. Droższe paliwo zmusza wielu kierowców do szukania punktów, gdzie uda się oszczędzić choć parę groszy na litrze. Sposobem na drogie paliwo może okazać się stacja przy markecie. Tam cena może być nawet o kilkanaście groszy niższa.

Wciąż nie brakuje jednak kierowców, którzy z pewną dozą obaw podchodzą do tankowania w markecie. Obawiają się, że za niską ceną kryje się równie niska jakość paliwa. Jak przekonują pytani przez money.pl eksperci, ta obiegowa opinia ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

- Najczęściej ta sama cysterna zaopatruje stacje przymarketowe i dalej wiezie to samo paliwo do innych np. markowych punktów sprzedaży. Nie ma więc obawy o jakość – przekonuje w rozmowie z money.pl Grzegorz Maziak, ekspert rynku paliw e-Petrol.

Jak dodaje, zarówno badania UOKiK, jak i Inspekcji Handlowej, nie potwierdzają potocznej opinii jakoby jakość paliwa na stacjach przy marketach była gorsza. - Może się okazać, że czasem jest nawet wręcz przeciwnie. Markety bowiem dbają o wizerunek i nie pozwolą sobie na taką wpadkę – zaznacza ekspert.

Stacje paliw w sieciach sklepowych 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 Auchan 24 24 24 25 25 25 25 25 Carrefour 44 43 43 43 43 43 43 43 E.Leclerc 12 12 12 12 12 12 16 16 Intermarche 35 41 47 51 58 62 62 63 Makro własne 6 6 6 6 6 6 6 5 Tesco 28 29 29 29 29 29 29 29 Inne 5 5 5 5 6 6 6 6 TOTAL 154 160 166 171 179 183 187 187 Źródło: POPiHN i rejestr URE

Potwierdza to również Krzysztof Romaniuk, ekspert Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). - Nie ma problemu z jakością paliw na stacjach przymarketowych - podkreśla. Dodaje również, że większości z nich zaopatrywanych jest u krajowych producentów - w Lotosie albo Orlenie lub też u dostawców certyfikowanych.

Skąd więc niższa cena?

Czym podyktowana jest więc niższa cena na stacjach z logiem marketu? To efekt polityki handlowej. Stacja paliw jest przecież jedynie dodatkiem, a nie głównym źródłem dochodu sieci.

- Sprzedaż paliw to w ich przypadku raczej forma promocji. Ma na celu przyciągnięcie klienta do sklepu. Dlatego też nie muszą na nich zarabiać – tłumaczy Grzegorz Maziak. - Cena musi być na tyle atrakcyjna, aby ściągnąć klienta do marketu nawet w odległej lokalizacji.

To dlatego, jak tłumaczy ekspert e-Petrola, cena może być o kilkanaście groszy niższa niż na innych stacjach.

Jeżdżenie na gaz jeszcze tańsze. Akcyza w dół:

- Cena będzie wówczas balansować na granicy opłacalności. Sieć nie będzie dopłacać do paliw, ale też nie musi na niej zarabiać. Jej utrzymanie będzie wliczać sobie w bilans zysków marketów - wyjaśnia ekspert.

Efekt skali

To jednak nie jedyny powód, dla którego zapłacimy mniej przy markecie. Druga kwestia to ilość sprzedawanego paliwa. Stacje przy sklepach sprzedają rocznie nawet trzy raz więcej niż średnio inne stacje.

Krzysztof Romaniuk z POPiHN zwraca uwagę, że stacje zlokalizowane przy sklepach sprzedają bardzo dużo. Wśród wszystkich stacji stacje przy marketach stanowią trzy procent, ale udział w rynku jeśli chodzi o sprzedaż paliw to już 6,5 proc.



Źródło: POPiHN

Jak dodaje Grzegorz Maziak, przy dużym wolumenie mogą one dodatkowo wynegocjować znacznie lepsze ceny paliw u hurtowników. Ci z kolei zabiegają o współpracę z tymi stacjami.

W sumie w skali kraju stacji pali w sieciach sklepowych jest 187. Od 2011 roku ich liczba sukcesywnie rośnie. Liderem jest Intermarche, który posiada ich najwięcej, bo aż 63. Drugi w kolejności Carrefour; ma ich 43 – wynika z ostatnich danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl