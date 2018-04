Ceny paliw w górę. Lepiej zatankować jeszcze przed majówką

Patrząc na to, co się dzieje na rynku ropy naftowej i na notowania złotego, można powiedzieć, że perspektywy nie są najlepsze. Jest trochę drożej niż było, a może być jeszcze drożej. Ale dramatycznie źle najprawdopodobniej też nie będzie - mówi w programie "Money. To się liczy" Dorota Sierakowska, analityk surowcowy BOŚ Banku.

Lepiej więc nie czekać do majówki. Zatankowanie do pełna już teraz nie jest złą strategią - dodaje ekspert.

