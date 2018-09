Ceny prądu muszą wzrosnąć. W tle polityczne przedwyborcze przepychanki

Fot. pixabay/ CC0 Public Domain Ceny prądu wzrosną. Podwyżki blokują wybory

Opłaty za emisję CO2 rosną w zatrważającym tempie, drożeje też węgiel. To ma odbicie na giełdowych cenach za energię elektryczną. Prąd dla „Kowalskiego” musi zdrożeć. Jednak przed wyborami samorządowymi to bardzo wrażliwy temat. A w przyszłym roku wybory parlamentarne.

Ceny pozwoleń na emisję CO2 stale rosną, w porównaniu z zeszłym rokiem to już kilkaset procent. Aktualnie za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla płaci się blisko 23 euro. Jesienią 2017 roku było to ok. 6 euro. Analitycy nie wykluczają, że cena przebije 30 euro.

Do tego rośnie cena węgla. A to przekłada się na wzrost cen za energię elektryczną. Przysłowiowy Kowalski powinien to odczuć na swoim portfelu. Dostawcy energii nie mogą przecież dokładać do interesu, a emitowanie energii elektrycznej staje się coraz droższe. O podwyżkach mówi nawet prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Jednak zbliżają się wybory samorządowe i ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu nie w smak jest mówienie o podwyżkach. Dlatego spekuluje się, że Bando ryzykuje nie tylko pogorszenie współpracy z Tchórzewskim, ale nawet dymisję.

Czytaj także: Świat wycofuje się z węgla. Polacy muszą się przygotować na dużo droższy prąd

Oliwy do ognia dolewa opozycja. Posłowie Platformy Obywatelskiej zarzucają PiS-owi m.in. ściąganie drogiego węgla z Rosji, nieskuteczną walkę ze smogiem, czy wreszcie przewidywany wzrost cen za prąd. A cena prądu, z którego wszyscy korzystamy, jest drażliwym tematem w przedwyborczej atmosferze.

- Dziś wyjątkowo łatwo wcielić się w rolę jasnowidza i przepowiedzieć, że gdy wybory będziemy już mieli za sobą, nasze rachunki za energię pójdą boleśnie w górę. Analitycy szacują, że w przyszłym roku o kilkanaście procent, ale potem znacznie bardziej – mówi w rozmowie z money.pl Jan Ruszkowski z Polskiej Zielonej Sieci.

Ekspert uważa, że ceny wzrosną, bo muszą wzrosnąć.

- Firmy energetyczne nie będą w nieskończoność dokładać do interesu, a hurtowa cena energii w ciągu roku wzrosła już o 70 proc. Oprócz rosnących cen węgla i wolumenu jego importu, głównie z Rosji, przyczynił się do tego stały i nieubłagany wzrost jednej z bardzo istotnych w Polsce składowych - kosztów praw do emisji CO2. W przypadku tak wysokoemisyjnej elektroenergetyki, opartej w 80 proc. na węglu, nie może nikogo dziwić, że ma to niebagatelne znacznie - podkreśla Jan Ruszkowski.

Dlatego sztuczne utrzymywanie niskich cen dla prywatnych odbiorców przy rosnących kosztach kojarzy się z poprzednim ustrojem.

- To przypomina gospodarkę centralnie planowaną, znaną z czasów słusznie minionych. Dłuższe utrzymywanie tego stanu dla firm energetycznych byłoby działaniem na własną szkodę. Podniesienie cen przed wyborami byłoby oczywiście ciosem w samopoczucie wyborców – podsumowuje Jan Ruszkowski.

Jak dodaje, światowe raporty pokazują, że energia uzyskiwana z węgla już stała się droższa niż ta ze źródeł odnawialnych.

- W Polsce jednak kolejne rządy kurczowo trzymają się przeterminowanej już definicji bezpieczeństwa energetycznego i ignorują zarówno rachunek ekonomiczny, światowe trendy, zobowiązania klimatyczne naszego kraju, jak i opinie Polaków, z których niemal 80 proc. chce rozwoju odnawialnych źródeł energii – podkreśla Ruszkowski.

Zobacz też: Rachunki za czynsz i energię - z tymi opłatami Polacy mają największe problemy

Drogo, będzie drożej

O tym, że wzrost cen energii elektrycznej dla zwykłych odbiorców w najbliższych latach jest nieunikniony, mówił w rozmowie z WP także Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl. Zaznaczył, że wprawdzie tylko około jedna czwarta ceny, jaką płacimy za energię elektryczną, wynika z cen energii na giełdzie, ale problem nie polega tylko na wzroście cen na rynku hurtowym.

- Polskie elektrownie, które opierają się głównie na węglu, muszą płacić za uprawnienia do emisji CO2. Teraz następuje dynamiczny wzrost tych opłat, co przełoży się na rachunki, jakie płacimy - wyjaśniał Bartłomiej Derski.

Ekspert przypomniał, że w 2021 r. do rachunków za prąd zostaną doliczone opłaty za rynek mocy. Dla odbiorców indywidualnych oznacza to dodatkowe 8 zł miesięcznie na rachunku za prąd.

Zielona energia z czarnego węgla

Unia Europejska walczy ze zmianami klimatu. Dlatego we wszystkich krajach członkowskich oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii obowiązuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Czytaj także: Decyzja o podwyżkach cen energii może kosztować szefa URE stanowisko

System wprowadza limit emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Limit jest regularnie obniżany, co ma spowodować spadek emisji gazów.

Przedsiębiorstwa – w ramach systemu – mogą kupować limity emisji. Cena jest zmienna. Dlatego kiedy rośnie, wzrasta też cena energii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl