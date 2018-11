2 godziny temu

Chińczycy grają w polskie gry. Polska branża gier video na Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach

Eksperci z polskiej branży gier wideo podzielili się wiedzą i doświadczeniami ze studentami w Pekinie. Polish Video Games and Animations Festival at Aniwow! odbył się w dniach 27-28 października w prestiżowym Communication University of China.