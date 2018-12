Chleb drożeje, bo piekarniom rosną koszty. Największe zagrożenie: odpływ Ukraińców

Dane GUS wskazują, że po jesiennych podwyżkach cen chleb w listopadzie był droższy o 8 proc. niż rok wcześniej. Jak pisze " Rzeczpospolita ", główne powody to droższa mąka, energia i praca.

Cena surowców do produkcji w piekarnictwie to aż 45 proc., dlatego drożejąca od drugiego kwartału mąka wymusiła na piekarzach podwyższenie cen. Nie mniejsze znaczenie ma presja płacowa, a koszty pracy to jedna czwarta kosztów działalności piekarni.