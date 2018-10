Choroba i zaległości w szkole? Już nie. Jest na to sposób

Wystarczy kilka dni choroby, opuszczenie dwóch lekcji matematyki, fizyki czy chemii i robią się zaległości, które niestety mogą negatywnie procentować w przyszłości. Wraz z nadejściem jesieni temperatury za oknem spadły i wielkimi krokami zbliża się sezon przeziębień i zwolnień lekarskich. LINK4 wymyśliło sposób, by choć trochę przechytrzyć wirusy i nie dać szkolonym zaległościom najmniejszych szans. To produkt LINK4 Mama przygotowany dla dzieci.

Zasada jest prosta i czytelna. Gdy grypa czy inny wirus zatrzymają dziecko w domu na dłużej niż 7 dni LINK4 Mama nie tylko znajdzie nauczyciela, który da dziecku prywatne lekcje, ale też pokryje koszty jego wizyt do 600 złotych. Nie ma natomiast limitu korzystania z tej usługi. – To kwota, która pozwoli na nadrobienie zaległości z przedmiotu lub nawet kilku przedmiotów, z którymi dziecko ma największy kłopot. – tłumaczy Joanna Talaśka z LINK4. Korepetycje to część pakietu Assitance Szybka Pomoc, który kosztuje 30 złotych rocznie i można go kupić jako produkt samodzielny lub dodać go do ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach LINK4 Mama przygotowano pakiet ubezpieczeń dla dziecka. W jego skład wchodzi też ubezpieczenie NNW dla dziecka. Jest proste, praktyczne, wygodne i kompleksowe. – Chodziło nam o to, by rodzic nie musiał się martwić o bezpieczeństwo dziecka. Zarówno w szkole, jak i poza nią. Na zajęciach pozalekcyjnych, w tym m. in. sportowych i tanecznych oraz na podwórku i domu. Słowem wszędzie, bo wszędzie może przydarzyć się nieszczęście. W wypadku zajęć sportowych warunek jest taki, że sport nie może być uprawiany zawodowo – wyjaśnia Joanna Talaśka i przypomina, że zabezpieczając dziecko w związku z nowym rokiem szkolnym rodzice nie muszą kupować polisy oferowanej w placówce edukacyjnej.

Oferta LINK4 Mama jest więc znakomitą alternatywą dla ubezpieczeń oferowanych w szkołach, ale też przedszkolach, bo ubezpieczenie zaprojektowane jest z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. – W ubezpieczeniu NNW dziecka mamy różne sumy ubezpieczeń. Wahają się od 15 do 100 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku złamanej ręki przy rocznej składce 220 złotych wypłacimy od 3000 złotych wzwyż. Roczna składka zaczyna się od 42 złotych. – tłumaczy Talaśka i zachęca do odwiedzenia strony www.link4mama.pl, gdzie poza szczegółami dotyczącymi NNW można zapoznać się z całą gamą produktów LINK4 Mama i samodzielnie wyliczyć wysokość składki. Zaletą LINK4 Mama jest to, że nie trzeba kupować całości ubezpieczenia. Można dowolnie połączyć wybrane elementy i zapłacić tylko za to, czego rzeczywiście się potrzebuje. Ubezpieczenie można kupić też przez telefon, konsultanci czekają pod numerem 604 14 14 14. Dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny ubezpieczyciel przygotował 10% rabatu.