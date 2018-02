CI Games pochwaliło się wynikami finansowymi i ze sprzedaży swojej najważniejszej gry

Fot. CI Games Poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" przekroczył milion sztuk.

CI Games szacuje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na ok. 100,5 mln zł. Poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" przekroczył milion sztuk.

Liczba ta obejmuje zarówno fizyczne nośniki, jak i dystrybucję cyfrową - poinformowała spółka.

CI Games ogłosiło również wstępne wyniki finansowe za 2017 r. oraz strategiczną restrukturyzację i nowy kształt wewnętrznego zespołu deweloperskiego. Wypracowała ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i potwierdziła rentowność - czytamy w komunikacie.

Zobacz, jak wygląda "Sniper Ghost Warrior 3":

- Dysponując ponad 10 mln zł środków własnych i korzystnym finansowaniem bankowym o wartości 35 mln zł, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji kolejnych projektów - powiedział prezes Marek Tymiński.

CI Games zamierza zrealizować przynajmniej 3 projekty do 2020 r. o łącznej wartości 100 mln zł.

- Sniper Ghost Warrior 3' był największym tytułem, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy i wydaliśmy. Pomimo przeciętnego przyjęcia tytułu przez media zaraz po premierze, kontynuowaliśmy ciężką pracę nad ulepszeniem gry. Udało nam się ją dopracować i zakończyć projekt z sukcesem - zaznaczył prezes.

Spółka zmniejsza liczbę pracowników

Spółka ogłosiła również, że znacznie zmniejszyła swój wewnętrzny zespół deweloperski i jest gotowa podejmować nowe wyzwania z zespołem 30 osób, jednocześnie wykorzystując rozległą sieć podwykonawców w dalszym procesie tworzenia nadchodzącej gry z gatunku tactical shooter.

- Decyzja o zmniejszeniu rozmiarów studia była najtrudniejszą decyzją, jaką podjąłem w ciągu ostatnich lat. Nigdy nie jest łatwo pozwolić odejść przyjaciołom i kolegom, z którymi pracowaliśmy od lat, jednak wierzę, że była to najlepsza decyzja, by pozwolić spółce ruszyć naprawdę do przodu. Jakość gier jest dla nas bardzo dużym priorytetem, nie tylko w kontekście nadchodzącej gry (tactical shooter), ale także dla każdej kolejnej gry, którą wprowadzimy na rynek. Trudności, które napotkaliśmy podczas tworzenia i premiery 'Sniper Ghost Warrior 3' były dla nas ogromną lekcją - podkreślił Tymiński.

Wskazał, że obecnie spółka wierzy w mniejsze, doświadczone zespoły jako podstawę odniesienia sukcesu w bardzo konkurencyjnej branży gier komputerowych.

- Jednocześnie jesteśmy dumni z wysiłku naszego zespołu i szczerze chcemy podziękować wszystkim, którzy brali udział w pracach nad SGW3, ponieważ bez nich nie moglibyśmy nawet próbować dostarczyć graczom z całego świata grę kalibru AAA na trzy kluczowe platformy sprzętowe - zadeklarował szef studia.

W czerwcu 2017 r. CI Games ogłosiło nową strategię, zakładającą produkcję i wydawanie szerszej gamy gier. Spółka, wykorzystując rozległe doświadczenie w zakresie tworzenia i wydawania gier, prowadzi rozmowy z zewnętrznymi deweloperami, aby wprowadzić ich tytuły na rynek globalny. CI Games planuje, aby w najbliższej przyszłości znaczna część dochodów pochodziła z tej części działalności.

- Mamy wieloletnie doświadczenie, jako wydawca i deweloper gier. Dzięki temu bardzo dobrze rozumiemy wyzwania, które są częścią tych procesów - dodał prezes.

Rozmowy nad bardzo ważnym projektem trwają

CI Games potwierdziło również, że prowadzi rozmowy z kilkoma uznanymi studiami dotyczące produkcji kontynuacji tytułu "Lords of the Fallen". Spółka ma nadzieję sfinalizować rozmowy i rozpocząć produkcję w ciągu kilku najbliższych miesięcy, wskazano w informacji.

- 'Lords of the Fallen' to bardzo ważna marka w naszym portfolio. Spełnienie oczekiwań naszych fanów jest dla nas wyjątkowo ważne - dodał Tymiński.

Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione przez spółkę w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie rocznym CI Games za rok 2017, którego publikację zaplanowano na 27 marca 2018 roku.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).