"Sniper: Ghost Warrior 3" trafił do 750 tys. klientów. CI Games w końcu ma zyski

CI Games podał wyniki sprzedaży swojej najnowszej wysokobudżetowej produkcji. Dane nie zachwycają, ale prawdopodobnie nakłady przynajmniej się zwrócą. W pierwszym półroczu spółka odnotowała zysk.

- Poziom sprzedaży "Sniper: Ghost Warrior 3" zapewnił nam stabilizację finansową. Dzięki temu pracujemy już nad kolejnymi projektami - poinformował w komunikacie spółki Maciej Nowotny, członek zarządu CI Games.

Spółka podała w raporcie półrocznym, że według stanu na 30 czerwca sprzedanych zostało 748 526 sztuk gry, której premiera odbyła się pod koniec kwietnia. Te wyniki to zarówno sprzedaż cyfrowa, jak i na fizycznych nośnikach.

Koszt produkcji jak na polską branżę gier komputerowych był niebagatelny i wyniósł według danych spółki aż 40 mln zł. Drugie tyle miało iść na marketing. To większy budżet niż w przypadku dotychczasowego przeboju CI Games, czyli "Lords of the Fallen" (32 mln zł). To również więcej niż kosztowała druga część "Wiedźmina" (30 mln zł), wyprodukowanego przez CD Projekt.

"Lords of the Fallen" sprzedała się w 7 mln kopii, a "Wiedźmin 2" w 8 mln - taki poziom sprzedaży trzeciego "Snipera" zapewne zadowoliłyby spółkę.

Niestety, oceny krytyków oraz i nienajlepsze opinie graczy w serwisie metacritic.com sprawiły, że nie można już mówić o sukcesie, a sukcesem będzie zwrot kosztów. Krytycy co prawda nieco poprawili swoją ocenę z 54 przy debiucie do 56 (w 100-punktowej skali), ale pogorszyli ją gracze - z początkowych 7,1 do obecnych 6,2 (w skali dziesięciopunktowej).

By udobruchać użytkowników, studio wydało po premierze gry szereg aktualizacji oraz dwa dodatki. Udoskonalono też czas ładowania map, dodano zmiany graficzne i animacyjne oraz poprawiono działanie zapisywania gry, "co w rezultacie przełożyło się na poprawę ocen" - podało CI Games w raporcie.

Tak czy inaczej spółka, by osiągnąć poziom 750 tys. sprzedanych egzemplarzy, musiała się jeszcze nieźle napracować marketingowo. "Sniper: Ghost Warrior 3" objęty został promocjami i przecenami.

Nakłady się zwróciły

CI Games udało się dzięki temu osiągnąć 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym półroczu, wobec strat zarówno w pierwszym kwartale, jak i rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży głównie najnowszej części "Snipera" sięgnęły 73,2 mln zł wobec 11,5 mln zł rok wcześniej. Pamiętając, że łączny koszt gry miał wynieść około 80 mn zł (40 mln zł produkcja i drugie tyle marketing), można powiedzieć, że nakłady prawie się zwróciły.

Wybrane wyniki finansowe CI Games (skonsolidowane w mln zł) mln zł 2 kw. 2017 2 kw. 2016 zmiana % 1 półrocze 2017 1 półrocze 2016 zmiana % przychody 69,9 3,8 1742,3 73,2 11,5 535,3 wynik operacyjny EBITDA 28,9 0,0 206850,0 23,5 2,1 1024,2 zysk netto 7,4 -1,2 740,0 1,5 -2,7 156,0 marża EBITDA % 41,4 -0,4 41,8 32,2 18,2 14,0 marża netto % 10,6 -30,5 41,1 2,0 -23,1 25,1 przepływy operacyjne 35,0 0,9 3891,3 15,8 3,0 431,7 przepływy inwestycyjne -8,1 -5,0 -63,5 -15,9 -13,2 -21,2 przepływy finansowe -19,5 2,0 -1075,1 -9,0 9,1 -199,2 Źródło: raporty finansowe Ci Games

Przychody przeznaczone zostały częściowo na spłatę kredytów. Poszło na to 18,4 mln zł. Jednocześnie zaciągnięto jednak nowe pożyczki na kwotę 9,5 mln zł. Pozostała część pieniędzy pozwoliła pracować nad nowymi projektami.

- W ostatnim czasie prowadziliśmy bardzo zintensyfikowane działania rekrutacyjne. Ich efektem jest zatrudnienie już ponad 20 nowych pracowników, a tym samym zastąpienie osób, które odeszły po zakończeniu ostatniego projektu - powiedział Nowotny.

Giełda pod wrażeniem

Wyniki spółki w drugim kwartale pozytywnie zaskoczyły analityków. Ci ankietowani przez PAP co prawda trafili z prognozami wyniku EBITDA, ale nie spodziewali się, że zysk netto będzie na aż tak wysokim poziomie. Najwyraźniej oczekiwali większych kosztów finansowych.

Dzięki temu rynek natychmiast skorygował wycenę giełdową CI Games. W piątek około południa kurs akcji rósł o 8,6 proc. Wartość spółki wzrosła o 15 mln zł - do 190 mln zł. Nadal to jednak daleko od apogeum z kwietnia 2011 r., kiedy kapitalizacja wynosiła powyżej 550 mln zł.

W sumie w ciągu ostatniego tygodnia notowania CI Games poprawiły się o ponad 20 proc.

