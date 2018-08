Cinkciarz szykuje nową umowę. Polska firma z kolejnym międzynarodowym kontraktem

Fot. PAU BARRENA CAPILLA Cinkciarz.pl jest sponsorem m.in. amerykańskiej drużyny koszykarskiej Chicago Bulls

Najpierw koszykarska drużyna Chicago Bulls, teraz najprawdopodobniej reprezentacja Walii i jej gwiazda Gareth Bale. Polska firma Cinkciarz.pl w środę ma ogłosić kolejny kontrakt sponsorski.

Jagiellonia Białystok, Wisła Płock, Ruch Chorzów, Chicago Bulls i...najprawdopodobniej piłkarska reprezentacja Walii. To lista umów sponsorskich polskiej firmy Cinkciarz.pl. Spółka oficjalnie przyznaje, że w środę ogłosi nowy kontrakt partnerski. Szczegółów podać nie chce, choć zapowiedź jest jasna - gwiazdą będzie piłkarz Gareth Bale. Od kilkunastu godzin to temat numer jeden wśród dziennikarzy sportowych w mediach społecznościowych.

Zobacz także: KNF chce na siłę uszczęśliwić klientów banków. Ci nie wyciągnęli wniosków z problemu frankowiczów

Cinkciarz szczegóły ogłosić ma w połowie dnia, najpewniej po godzinie 12. Ale już sama zapowiedź konferencji wiele mówi.

Spółka o środowej konferencji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dołączony materiał nie pozostawia wątpliwości, że współpraca będzie związana z piłkarską gwiazdą Walii - Garethem Balem. Jego sylwetkę na czarno białym zdjęciu rozpozna każdy kibic. Dziennikarz Michał Pol sugeruje, że Cinkciarz będzie mógł dysponować wizerunkiem walijskiego gracza.

Do tej pory kontrakty sponsorskie Cinkciarza za granicą oznaczały również rozpoczęcie działalności na innym rynku. Tak było w przypadku umowy z legendarnym zespołem koszykarskim Chicago Bulls.

Zobacz także: Wymiana waluty w internetowym kantorze bankowym?



Polska firma ze słynnymi "Bykami" podpisała kontrakt na siedem lat, a w uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli byli prezydenci RP - Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. W efekcie umowy, marka polskiego kantoru pojawia się na ekranach na koszu i na bandach przy parkiecie. Jej reklamy są też wyświetlane przed meczami.

Zobacz także: Cinkciarz.pl będzie oficjalnym partnerem Chicago Bulls

Spółka nie podała jednak, ile za ten kontrakt zapłaciła byłemu klubowi Michaela Jordana. Informacja o nowym kontrakcie sponsorskim zbiegła się w czasie z otwarciem przez Cinkciarz.pl biura w USA (właśnie w Chicago) oraz uruchomieniem e-kantoru pod nową marką, wymyśloną na zagraniczne rynki - Conotoxia. W ciągu roku od uruchomienia spółka zależna zdobyła licencje na działalność w 40 stanach USA.

Cinkciarz.pl działa na rynku od 2010 roku. Główna działalność? Prowadzi kantor internetowy. A to rynek wart blisko 30 - 40 mld zł. To suma waluty skupionej i sprzedanej. Mówiąc inaczej - kantory internetowe kontrolują blisko 25 proc. całego rynku wymiany walut w Polsce. Cinkciarz jest jedną z największych spółek na rynku, a firma zaczynała od małego punktu w jednej z galerii handlowych w Zielonej Górze. Rozpędu nabrała, gdy z jej usług masowo zaczęli korzystać posiadający kredyty we frankach. Taniej kupowali walutę i w niej spłacali kredyt. Cinkciarz od kilku lat działa również w USA i Wielkiej Brytanii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl