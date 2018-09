Cofnięty licznik? Za to grozić będzie więzienie

Fot. WP.PL/Marcin Łobodziński Kary za przekręcanie liczników mają być bardzo surowe

Koniec z przekręcaniem liczników w autach. Dla oszustów będą surowe kary. Zarówno dla tych, którzy zadanie przekręcenia licznika zlecają, jak i tych, którzy je wykonują.

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w prawie o ruchu drogowym. Zakłada on karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat za przekręcenie licznika w używanym aucie.

Co więcej, podczas rutynowej kontroli policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego czy Żandarmeria Wojskowa będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu - opisuje zmiany "Rzeczpospolita". Informacje mają trafić do centralnej ewidencji pojazdów, co ma pozwolić kontrolować odczyty i wychwytywać ewentualne zmiany licznika.

Do 3 tys. zł może grozić właścicielowi auta, który w stacji kontroli pojazdów nie zgłosi faktu wymiany całego licznika na nowy - opisuje dalej zmiany "Rz".

O zapowiadanych karach za przekręcanie liczników pisaliśmy już money.pl.

W tej chwili przekręcanie liczników to plaga. Jak tłumaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, z którego resortu wyszedł projekt, zjawisko cofania liczników w samochodach jest powszechne i "powoduje straty konkretnych ludzi, którzy sądząc, że kupują samochód ze znacznie niższym przebiegiem, w rzeczywistości niejednokrotnie kupują złom, który powinien znaleźć się na śmietniku samochodowym".

