Comarch ma nowy bydunek w krakowskiej strefie ekonomicznej. Nie musi już wynajmować biur

Fot. mat. pras. Comarch Nowy budynek Comarchu w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie

Kolejny budynek Comarch w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie został oddany do użytku. Zatrudniająca 3 tys. osób firma nie będzie już musiała wynajmować przestrzeni biurowej w sąsiednich budynkach.

Obiekt nazywany w firmie "siódemką" powstał w kampusie na krakowskich Czyżynach. Ma pięć kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia wynosi ponad 27 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowo do dyspozycji pracowników oraz gości został oddany do użytku podziemny parking dla 157 samochodów oraz 86 stanowisk dla rowerów, czytamy w komunikacie.

- W Krakowie Comarch zatrudnia obecnie ok. 3000 osób. Do tej pory pracownicy zajmowali sześć budynków, należących do firmy, a dodatkowo musieliśmy wynajmować pomieszczenia w biurowcach zlokalizowanych w strefie ekonomicznej - mówi Konrad Tarański, wiceprezes i dyrektor finansowy Comarch.

Wideo: Prezes Comarchu nie chce wspierać startupów

W nowym budynku aktualnie pracuje ok. 1200 osób, a maksymalnie może pomieścić 1700 pracowników.

Jak wyjaśnia, teraz wszyscy pracownicy krakowskiego oddziału firmy pracują w biurowcach Comarch. - Dodatkowo nowy budynek jest przygotowany na przyjęcie stażystów, którzy dołączą do zespołu w okresie wakacyjnym - zaznacza Tarański.

Comarch chwali się, że budynek został zaprojektowany z dbałością o środowisko naturalne i ekologię - na dachu zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które pozwalają na częściowe pokrycie własnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

- Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku są w stanie wyprodukować maksymalnie 64 kW energii elektrycznej dziennie - tłumaczy Łukasz Jastrząb, dyrektor Biura Strategii i Analiz w Comarch. - Czyli, korzystając z alternatywnego źródła, jesteśmy w stanie zasilić ok. 1000 komputerów - dodaje.

W poniedziałek Comarch poinformował, że w pierwszym kwartale 2018 r. odnotował 6,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej spółka była 18,2 mln zł na plusie. Zysk operacyjny wyniósł 0,57 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,7 mln zł.

