Condo apartamenty. Atrakcyjny sposób na pomnożenie kapitału

Pojęcie systemu condo jeszcze do nie tak niedawna nie było w Polsce znane. Teraz jednak condo-apartamenty wyrastają na rynku jak grzyby po deszczu. Stanowią bowiem bardzo atrakcyjny sposób na pomnożenie dotychczasowego kapitału przy równoczesnym stosunkowo małym zaangażowaniu własnym.

System condo to interesujący sposób na pomnożenie zasobów portfela. Swoją popularność zawdzięcza po części temu, że inwestorem nie musi być osoba doskonale zorientowana w sytuacji na rynku czy wykształcona kierunkowo. Krótko mówiąc - właścicielem condo-inwestycji może być przeciętny Kowalski, o ile zasób jego portfela pozwoli mu na tego typu inwestycję.

Należy bowiem w tym miejscu zaznaczyć, że wkład własny w przypadku condo-inwestycji jest dla wielu osób wysoki (w stosunku np. do możliwości zainwestowania określonej kwoty na lokacie w banku). W dodatku condo-inwestycja to nie tylko zyski, ale i wykupienie sobie stałego miejsca pobytu na wakacjach.

Co zatem należy do zadań inwestora? Musi on utrzymywać condo-apartament w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Jeśli nie dysponuje odpowiednią ilością czasu, może wynająć firmę, która w jego imieniu będzie zarządzała apartamentem. Może także zlecić zarządzanie kalendarzem wynajmów, co z pewnością jest dość czasochłonne. Rzeczywiste zaangażowanie czasowe inwestora jest więc zależne zarówno od zasobu jego portfela (dodatkowe usługi to większy koszt), jak również ustaleniu, jak bardzo w tę inwestycję chce on być zaangażowany.

Osoba, która zdecyduje się zainwestować w condo-apartament ma ponadto prawo korzystać z niego przez określoną w umowie ilość dni w roku. Często umowa taka zawiera również informację, w jakich miesiącach inwestor może korzystać z condo-apartamentu (np. wyłącznie poza sezonem). Przez pozostałe dni w roku inwestor przeznacza swój apartament na wynajem i czerpie z tego tytułu zyski finansowe.

Oczywiście, poza obiecywanym przez właścicieli tego typu nieruchomości dobrym zyskiem, istnieje także spore ryzyko. Apartamentowiec lub hotel może źle gospodarować, co przełoży się na mniejsze zyski z wynajmu. Do grupy ryzyka zalicza się także bankructwo apartamentowca czy hotelu. Nikt tak naprawdę nie może dać gwarancji, że włożone w inwestycję pieniądze się zwrócą i dodatkowo inwestycja ta przyniesie zyski. Może się również przytrafić, że ceny wynajmów na rynku drastycznie spadną i inwestor będzie otrzymywał mniejszy procent wynagrodzenia, niż wcześniej zakładał. Wszelkie wyliczenia itp. to w gruncie rzeczy szacunki.

Może się okazać, że budynek położony jest w mało atrakcyjnej z punktu widzenia klientów okolicy, lub że standard oferowanych pokoi jest nieodpowiedni. Czynników wpływających na powodzenie wynajmu jest wiele.

Aby inwestycja w condo-apartament była maksymalnie bezpieczna, należy zwrócić uwagę na szereg czynników. Najmniej ryzykowne będą apartamentowce i hotele zlokalizowane w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie natężenie turystów (a więc i potencjalnych najemców) jest wysokie. System condo- najlepiej sprawdza się ponadto w dużych miastach, gdzie wynajmującymi są często pracownicy wyższego szczebla itp.

Lepiej jest również ulokować pieniądze w duże inwestycje, których właściciel dysponuje odpowiednią ilością gotówki, aby podjąć szeroko zakrojone działania marketingowe. Dobrze jest także sprawdzić historię dewelopera. Im więcej condo-nieruchomości ma w swoim dorobku, tym łatwiej sprawdzić, na jakim poziomie funkcjonują one obecnie i wykalkulować, jaki jest poziom ryzyka. Historia ta podpowie nam również, czy deweloper ma duże doświadczenie i czy wie, gdzie budować lukratywne nieruchomości.

Condo-mapa Polski wskazuje, że dużo inwestycji tego typu powstaje w górach i w miejscowościach nadmorskich. Z całą pewnością miejscowości, które przyciągają największą liczbę turystów w skali roku, będą najbezpieczniejsze pod inwestycje tego typu - warto więc celować właśnie w nie.