NIK: warto byłoby włączyć lekarzy medycyny pracy do walki z cukrzycą

- Mamy niedoszacowaną populację osób, które nie wiedzą, że mają cukrzycę, ponieważ lekceważą pierwsze objawy, nie chodzą na badania i wtedy dochodzi do powikłań - mówił w programie "Money. To się liczy" Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK.

Cukrzyca typu 2 to choroba cywilizacyjna, która może doprowadzić do bardzo groźnych powikłań. W Polsce cukrzyków jest ok. 1,7 miliona, a kolejne setki tysięcy nie wiedzą nawet, że są chore.

- Dobrym pomysłem byłoby włączenie lekarzy medycyny pracy w system profilaktyki cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych, bo wiele osób z tych kilkuset tysięcy, które nie chodzą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, musi chodzić na badania okresowe. Gdyby lekarz medycyny pracy mógł zlecić badania w kierunku cukrzycy, na pewno byłby to duży postęp w wykrywaniu tych pierwszych objawów - dodaje ekspert.

- Z sygnałów, które do nas docierają, wynika, że ministerstwo niedługo wprowadzi tego typu strategię. Tym bardziej, że do opracowania krajowych programów prewencji i leczenia cukrzycy wzywa też Parlament Europejski - podsumowuje Wasilewski.

