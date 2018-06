Polacy boją się cyberataków. Liczą, że ochronią ich banki

Polacy boją się cyberataków, ale nawet nie zmieniają haseł do kont

82 proc. Polaków uważa, że ryzyko stania się ofiarą cyberataku rośnie. Mało kto chce jednak poszerzać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci, a 70 proc. Polaków nawet nie zmienia regularnie haseł do internetowych banków.

Aż 91 proc. Polaków uważa, że korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej jest bezpieczne - wynika z raportu Związku Banków Polskich. Polacy są przekonani, że to właśnie sektor bankowy jest liderem, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Tak wskazało 42 proc. ankietowanych w badaniu dla ZBP. Dla 33 proc. liderzy to wojsko i policja, natomiast dla 26 proc. - instytucje rządowe. Tylko 5 proc. tym mianem określiłoby media społecznościowe, a o 1 proc. mniej - sklepy internetowe.

Polacy a cyberbezpieczeństwo. Czują się bezpiecznie, ale się boją

91 proc. badanych zapewnia, że czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości internetowej. Co ciekawe jednak, ponad 80 procent jest równocześnie zdania, że ryzyko cyberataków rośnie.

Niemal połowa Polaków uważa przy tym, że jest źle poinformowana na temat cyberbezpieczeństwa, 45 proc. uznaje poziom swojej wiedzy za dobry. Jesteśmy tu bardzo blisko unijnej średniej. Najwięcej kiepsko poinformowanych jeśli chodzi o te kwestie osób jest w Bułgarii - tam aż 70 proc. ludzi narzeka na swój stan wiedzy. Najlepiej jest natomiast w Danii - tam za "dobrze poinformowanych o cyberbezpieczeństwie" uważa się 76 proc. mieszkańców.

Najgroźniejsze cyberataki na świecie. Zobacz wideo:



Brak wiedzy nie zachęca niestety Polaków do nauki. Według badania ZBP, 74 proc. osób nie dostrzega u siebie potrzeby zagłębiania takich kwestii. Jednocześnie mieszkańcy Polski nie stosują podstawowych zaleceń ekspertów, co do zabezpieczania się przed atakami.

70 proc. badanych nawet nie zmieniło hasła do bankowości elektronicznej w ciągu ostatniego roku. Tylko 13 proc. wykonało w ostatnim roku jakieś działania, by poczuć się bezpieczniej, korzystając z internetowych banków.

Próby wyłudzenia danych? Polacy wśród najczęstszych ofiar

Przy tym wyjątkowo wielu Polaków stało się ofiarami prób wyłudzenia danych. Aż od 76 proc. ktoś chciał zdobyć hasła, loginy lub inne dane, które są niezbędne do internetowych płatności.



Mateusz Madejski

To dużo więcej, niż w przeciętnym europejskim kraju. Najwięcej podobnych prób dotyczyło mieszkańców Bułgarii. Tam aż 82 proc. spotkało się z takimi sytuacjami.

Z raportu ZBP wynika też, że pod koniec 2017 roku z bankowości internetowej w Polsce korzystało niemal 16 mln osób. A to oznacza, że ich liczba wzrosła o ponad 70 proc. od roku 2010.

Czytaj też: Banki uprzedzają rząd. Reakcja na kontrowersyjną ustawę

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl