Cyfrowe salony piękności. Jedna trzecia z nich pozwala rezerwować wizytę online

- Rezerwacja online to funkcjonalność i wygoda dla klienta. Same salony zaczynają wykorzystywać technologię w wielu obszarach, np. do promocji swoich biznesów. Ponad 99 proc. salonów posiada fanpage na Facebooku, trzy czwarte mają stronę internetową, a jedna trzecia przyjmuje rezerwacje online.

Żeby podnosić jakość usług, trzeba gromadzić dane na temat klientów, z jakiej usługi skorzystał klient. Salony uprawiają marketing automatyczny, analizują statystyki - mówił w programie "Money. To się liczy" Sebastian Maśka, prezes firmy Versum.

