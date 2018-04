Czas dodać liczby. Ruszyły zgłoszenia do 19. edycji SAR Effie Awards

Wystartowały zgłoszenia do marketingowego konkursu SAR Effie Awards, w którym uhonorowane zostaną najskuteczniejsze kampanie. W finale znajdą się ci, którzy umieją świadomie i skutecznie posługiwać się komunikacją marketingową do osiągania celów biznesowych.

Kampanie można nadsyłać w trzech terminach: I termin – do 21 maja, godz. 17:00, II termin – do 07 czerwca, godz. 17:00 oraz III termin – do 29 czerwca, godz. 17:00. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty zrealizowane na terenie Polski w okresie 01.01.2017 – 31.03.2018. Zgłoszenia dokonuje się poprzez platformę konkursową konkursy.sar.org.pl

W tegorocznej edycji, Komitet Effie, po wysłuchaniu uwag jurorów oceniających prace w zeszłorocznym konkursie, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w definicjach kilku kategorii.

– Zmianom przyświecał cel, by definicje były bardziej precyzyjne, lepiej dostosowane do trendów rynkowych i bardziej czytelne zarówno dla jurorów, jak i zgłaszających prace. Mamy nadzieję, że pomogą im w tym również przykłady kampanii, które dodaliśmy do opisów kategorii. W trakcie pracy nad definicjami niektórych kategorii, Komitet zdecydował się nadać im nowe nazwy, tak więc w tym roku w konkursie pojawią się też nowe kategorie: Nowe technologie, Smart budget, Positive change: Edukacja społeczna i Pro bono oraz Positive change: CSR – poinformowała Anna Podskarbi, Dyrektor Zarządzająca OMD Optimum Media, członkini Komitetu Organizacyjnego Effie.

Istotne zmiany zostały wprowadzone również w formularzu zgłoszeniowym.

– Konkurs Effie Awards organizujemy m.in. po to, żeby dostarczać firmom i przedsiębiorcom wiarygodnych dowodów na to, że inwestycja w komunikację marketingową przynosi wymierne korzyści. A skoro mówimy o inwestycji, to mówimy też o pieniądzach, dlatego przygotowując tę edycję konkursu kwestiom budżetowym poświęciliśmy szczególnie dużo uwagi. Wprowadziliśmy do formularza zgłoszeniowego dwie istotne zmiany. Dodaliśmy nową sekcję, która dotyczy wydatków pozamediowych. Do tej pory był to trochę temat tabu, ale bez przekroczenia tego Rubikonu trudno mówić o wiarygodnych wynikach – powiedział Wojciech Putrzyński, CEO w Change Serviceplan, Członek Komitetu Organizacyjnego Effie.

– Wydatki na produkcję materiałów reklamowych i branded content, honoraria celebrytów, koszty realizacji eventów etc. to znacząca część budżetu marketingowego i dlatego uznaliśmy, że powinny znaleźć się w zgłoszeniu po to, aby jurorzy mogli należycie porównać i ocenić wyniki prezentowanych kampanii. Oczywiście, podobnie jak w przypadku wydatków na media nie prosimy o szczegółowe dane, a jedynie o rząd wielkości. Druga zmiana to uszczegółowienie prezentacji wydatków mediowych. W tym roku prosimy zgłaszających o dokładniejsze zdefiniowanie struktury wydatków na media w podziale na media tradycyjne i on-line oraz wskazanie wag poszczególnych kanałów dotarcia, które zostały wybrane przez marketerów. Wierzymy, że im lepiej jurorzy będą rozumieć, w jaki sposób wydawane były pieniądze na media, tym lepiej i sprawiedliwiej będą w stanie ocenić zgłoszenia – dodał W. Putrzyński.

Do konkursu Effie można zgłaszać kampanie w 24 kategoriach konkursowych. Wszystkie definicje kategorii dostępne są na http://effie.pl/kategorieroku/2018/

Nad kształtem tegorocznego konkursu czuwa Komitet Organizacyjny w składzie:

Dariusz Andrian – VML Poland/Young&Rubicam, Wojciech Borowski – McCANN Worldgroup, Magdalena Czaja – San Markos, Marek Gargała – Publicis Worldwide Polska, Marcin Gaworski – 180heartbeats + JUNG v. MATT, Piotr Górecki – Directors, Szymon Gutkowski – DDB&tribal, Jakub Kamiński – Brain, Agnieszka Kosik – Mediacom, Tomasz Michalik – Insignia, Piotr Piętka – Publicis Media Poland, Anna Podskarbi – OMD Optimum Media, Wojciech Putrzyński – Change Serviceplan (Group One), Grażyna Skarżyńska – Good Company, Agnieszka Wasilewska – Ogilvy & Mather, Ewa Wolska-Rzewuska – Saatchi & Saatchi IS, Michał Wronecki – Brasil.

Ogłoszenie wyników konkursu Effie Awards 2018 nastąpi 29 października 2018 r. podczas gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Konkurs wspierają:

Sponsorzy Strategiczni: Radio Zet, TVN,

Więcej informacji o Effie Awards, regulamin i wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na www.effie.pl