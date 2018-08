Sieć fastfoodów Warrena Buffeta chce wrócić do Polski. Poważna konkurencja dla MacDonald’s

Fot. Mike Mozart/CC BY 2.0/Flickr Sieć DQ się nie zraża i podchodzi po raz drugi do polskiego rynku

Dairy Queen od ponad roku szuka franczyzobiorców, żeby wrócić do Polski - informuje piątkowy „Puls Biznesu”. To piąta największa sieć restauracji z hamburgerami w USA i dziewiąta sieć fast-food, wielkością zbliżona do KFC. W samych Stanach Zjednoczonych ma 4,5 tys. restauracji, podczas gdy MacDonald's 14 tys.

Najwyraźniej Warren Buffet, którego fundusz Berkshire Hathaway przejął Dairy Queen w 1998 roku za 585 mln dol., pozazdrościł MacDonaldowi sukcesu w Polsce. Ten ma ponad 400 restauracji w naszym kraju, 1,3 mld zł rocznych przychodów i 164 mln zł zysku. To najwyraźniej coś, po co warto się schylić, a przynajmniej dobra baza do rozwoju w całym regionie Europy centralnej i wschodniej.

Dairy Queen już raz przymierzał się do polskiego rynku. Sieć, która w USA zaczynała od lodów, by potem rozszerzyć działalność o hamburgery, ogłosiła już w sierpniu 2015 r. że wchodzi do Polski.

Masterfranczyzobiorcą została wtedy spółka Sparrow 4, a z Polski sieć miała rozszerzać działalność w kolejnych europejskich krajach. Jeszcze w styczniu 2016 r. najważniejsi przedstawiciele amerykańskiej spółki wizytowali Polskę i odwiedzali działające wtedy trzy lokale. Rok później wszystkie zostały zamknięte. Krakowska Sparrow 4 jest teraz w upadłości.

W maju 2017 r. okazało się, że DQ chce powrócić - podaje „Puls Biznesu”. Prowadzone były rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami. Nie ruszył dotąd jednak żaden lokal pod szyldem amerykańskiego giganta. Być może obawiają się losu Sparrow 4?

- Wciąż poszukujemy partnera dla DQ w Polsce - powiedział dziennikarzowi „PB” Robert Jones, reprezentujący spółkę w zakresie jej międzynarodowego rozwoju.

Wejście do innych krajów europejskich się nie udało. Na swojej stronie internetowej DQ ogłasza, że wciąż poszukuje franczyzobiorców na Starym Kontynencie.

Polakom smakuje

„Polacy reagowali bardzo dobrze na markę” - twierdzi DQ, dlatego nie poddaje się i chce do nas wrócić. Gazeta wskazuje, że dużo dłużej wchodzenie na nasz rynek trwało w przypadku szwedzkiej Max Premium Burgers. Trwało to od 2010 r. i dopiero w ub. roku zainstalowała się u nas na dobre. W tym roku ma otworzyć sześć lokali.

Wyjście, ale zakończone powrotem, i to z sukcesem, zaliczył natomiast Burger King, również szyld zza oceanu. Obecnie w Polsce działa prawie 50 restauracji pod tą marką.

DQ to kultowa amerykańska sieć z lodami i hamburgerami, słynąca m.in. z serwowanych od 1986 r. lodów Blizzard, które można odwrócić do góry dnem i nie wypadną z otwartego opakowania. Ich sprzedaż stanowi jedną czwartą przychodów DQ.

